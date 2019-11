Möwen in Lauerstellung an einem ihrer Lieblingsplätze am Heine-Ufer. © Foto: Benjamin Herrmann

Benjamin Herrmann

Brandenburg Nur einen kleinen Schritt auf sie zugehen, ein bisschen mit der Tüte rascheln und schon schwimmen sie in Scharen heran. Vermeintlich, wie vom Hunger geplagt, stürmen Enten auf das ins Wasser geworfene Brot.

Mit einem großen Sack bis oben hin gefüllt geht es dann ans Wasser, um den Enten, Schwänen und Möwen ein bisschen altes Gebäck ins Wasser zu werfen – eine alltägliche Szene an zahlreichen deutschen Gewässern. Beliebte Stellen findet man dafür zur Genüge auch in Brandenburg an der Havel. Den Stadtkanal entlang der Sankt-Annen-Promenade, an der Stadtschleuse und vor allem am Salzhof und Heinrich-Heine-Ufer an der Jahrtausendbrücke tummeln sich die Enten in den kalten Jahreszeiten besonders gerne. Und die zweibeinigen Essensbringer. Und obwohl sich die Wasservögel über die Zuwendung zu freuen scheinen, schadet es mehr, als dass es ihnen hilft. "Gegen ein, zwei Toastscheiben hat niemand etwas einzuwenden, aber sobald man einen ganzen Laib Brot ins Wasser wirft, wird es schädlich", weiß Sigrid Weigmann. Als Mitbegründerin des NABU-Regionalverbandes ist es ihr eine Herzensangelegenheit die Menschen über das richtige Füttern von Wasservögeln zu informieren. Denn Wasservögel fressen aus Instinkt so viel, wie sie nur irgendwie können. "Dass die Tiere in Massen zu den Menschen kommen, ist dabei kein Zeichen von Hunger, sondern von Gewohnheit", erklärt die Wasservogelexpertin. Doch das sind nicht die einzigen Nebenwirkungen des Fütterns: Durch das Essen von Brot entsteht bei den Vögeln ein Nährstoffmängel, welcher Krankheiten hervorrufen kann. Auch Salz, Hefe aber vor allem dunkles Brot sind für die Vögel nicht gesundheitsfördernd. Mehr Essen bedeutet außerdem mehr Kot, welchen Algen und Bakterien zum Vermehren gut gebrauchen. Daraus und aus der Verschmutzung durch übrig gebliebene Brotreste im Wasser, folgt eine schlechte Wasserqualität. Diese bereitet nicht nur den Badebegeisterten Seebesuchern im Sommer Probleme, sondern wirkt sich auch auf die Population von Krebsen und Fischen negativ aus, welche die eigentliche Hauptnahrung der Wasservögel sind. "Ein Teufelskreislauf", und deshalb empfiehlt Weigmann, die Tiere mit "Mais, Eicheln oder Getreide" zu füttern, dies sei "leichter verdaubar".

Verbieten möchte die Mitstreiterin der AG Natur und Heimat das Füttern aber nicht. "Wenn die Seen zum Beispiel zufrieren, ist es keineswegs verwerflich, ein bisschen mehr Nahrung für das überwinternde Gefieder da zu lassen". In der Regel wissen sich die Vögel aber auch gut allein zu helfen. "Dafür hat die Natur schon gesorgt", so Weigmann.