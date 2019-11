Sandra Euent

Paaren-Glien (BRAWO) Terrier in allen Größen und Farben werden am 23. und 24. November auf dem Gelände des MAFZ Erlebnisparks in Paaren-Glien unterwegs sein. In vier Ringen in der Brandenburghalle stellen sie sich den kritischen Augen der internationalen Richter, die sie auf die typischen Rassenmerkmale bewerten werden. Ca. 200 Züchter verschiedenster Terrier-Rassen werden vertreten sein. Für Besucher gibt es Händler mit Zubehör für die eigenen Vierbeiner und einen Tierfotografen, der die Veranstaltung begleiten wird. Einlass für Besucher ist ab 9.30 Uhr, Ende der Zuchtschau ist nach allen Bewertungen und Verkündung der Ergebnisse gegen 16.30 Uhr. Der Eintritt in die Brandenburghalle ist frei.

Hundefreunde und Interessenten können die Gelegenheit nutzen und bei einem Besuch auch einen Spaziergang im Arche-Haustierpark machen - natürlich mit angeleintem Hund. Für das leibliche Wohl wird vom Restaurant gesorgt.