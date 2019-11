Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) "Liebe Leute groß und klein, auch in diesem Jahr laden wir Euch herzlich ein, bei unserem Adventskalender dabei zu sein." So begann in der Adventszeit der letzten elf Jahre jeden Abend der "Lebendige Adventskalender" in der Brandenburger Altstadt. Bald nun sind diese Worte dank zahlreicher Türchenpaten wieder zu hören, denn auch 2019 laden sie täglich ab 18 Uhr (außer an Heiligabend) zum Öffnen eines der 24 Türchen, hinter denen sich eine lebendige und bunte Vielfalt aus weihnachtlichen Geschichten, Musik und Liedern, Theater, Bastelaktionen und vielem mehr verbirgt. Was genau hinter jedem Türchen steckt, bleibt bis zur Öffnung jedoch ein Geheimnis.

Geöffnet wird das erste Türchen pünktlich zum ersten Advent am Sonntag, vom Sozialverband Deutschland e.V. in der Ritterstraße 95, der zu einer künstlerischen Überraschung lädt. Weiter geht es dann am Montag, , wenn Familie Rauh das zweite Türchen in ihrem Haus am Johanniskirchplatz öffnet. Der Pachama-Laden in der Ritterstraße 95 ist dann Schauplatz für das dritte Türchen am Dienstag, , ehe es bei Familie Ritzka am Mittwoch,, in der Plauer Straße 8 gemütlich wird. Bunt wird es zudem Donnerstag,, wenn die Galerie Sonnensegel am Gotthardtkirchplatz in ihre Räume zum Öffnen des fünften Türchen lädt, ehe im Stadtmuseum im Frey-Haus, Ritterstraße, am Freitag, , das Nikolaustürchen auf die Besucher wartet.

Weiter geht es dann am Samstag, , bei Familie Asmus in der Klosterstraße 25 und am zweiten Adventssonntag, , bei Familie Wolfram, Altstädtischer Kietz 20, die das siebente und achte Türchen des Lebendigen Adventskalender öffnen. Am Montag, , geht es dann in die Schmuckwerkstatt von Heike Burgemann, Ritterstraße 69, in der sich kleine und großer Besucher ebenfalls auf ein kreatives Türchen freuen dürfen. Gastgeber für Türchen Nummer zehn am Dienstag, , ist dann die Stadt Brandenburg, die die Teilnehmer im Rathaus, Altstädtischer Markt 10, empfängt und sich wie die Kita Roländchen, Bäckerstraße 30, auf viele Besucher freut. Sie öffnet am Mittwoch,, das elfte Türchen.

Zur Adventskalender-Halbzeit öffnet dann Hank Teufer am Donnerstag, , im Fontane-Kino, Ritterstraße 69, das zwölfte Türchen, ehe am Freitag, , die Fouqué-Bibliothek Gastgeber des dreizehnten Türchens ist. Der Weg fürsführt am Samstag, 14. Dezember, dann zum Altstädter e.V., der ins Altstädtische Bürgerhaus, Bäckerstraße 14, einlädt. Familiär wird dann wieder einmal zum dritten Advent, , wenn Familie Grosch, in die Mühlentorstraße 46 einlädt.

In die heiße Adventsphase geht es dann ab Montag, , wenn Nicole Gratz von der Kinderzeit Agentur das sechzehnte Türchen in der Bäckerstraße 29 öffnet und nur einen Tag später, am Dienstag, , das Restaurant Inspektorenhaus, eine Woche vor Heilihabend das siebzehnte Türchen präsentiert.

Was sich hinter dem achtzehnten Türchen verbirgt, erfahren die Besucher dann am Mittwoch, , von der Bürogemeinschaft Rinkenbach, Tepper, Messman, Weiß und Seewald, die in ihre Räumlichkeiten am Altstädtischen Markt 2 einlädt. Gastgeber für Türchen Nummer 19 ist am Donnerstag, , dann das Interkulturelle Zentrum Gertrud Saldern, Gotthardtkirchplatz 10.

Auf eine ganz besondere Location dürfen sich die Teilnehmer des Lebendigen Adventskalenders dann am Freitag, , freuen: die BAS GmbH öffnet im Slawendorf das zwanzigste Türchen, ehe es am Samstag,in die Cafébar am Brückenhäuschen, Rotterstr. 76, geht.

Gastgeber am vierten Adventssonntag, ist dann Familie Mosch am Gotthardtkirchplatz 8, und einen Tag vor Weihnachten geht am Montag,zu Familie Leue, Johanniskirchplatz 1.

Am Dienstag, ist es dann endlich soweit: der Weihnachtsabend ist da. Gefeiert wird das ab 11 Uhr mit den Organisatoren des Lebendigen Adventskalenders an der Weihnachtstanne am Altstädtischen Markt, wo gemeinsam gesungen wird.