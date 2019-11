Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Am Dienstag war ein Filmteam für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) in Oranienburg unterwegs. Vormittags legten Kamera- und Tonmänner einen Abstecher im Oranienwerk ein. Zur Mittagspause gab es fürs gesamte Team Suppe bei "Cook rein" in der Schulstraße.

Die Arbeit wurde aber nur kurz hinten angestellt. Während Moderatorin Beate Bossdorf noch ihre Suppe löffelte, filmte der Kameramann schon einige Straßenszenen und den ein oder anderen Gast von "Cook rein".

Das RBB-Team war für das Magazin Zipp in der Kreisstadt unterwegs. Der komplette Beitrag soll diesen Freitag, 22. November, um 18.30 Uhr ausgestrahlt werden.