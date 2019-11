MOZ

Strausberg (MOZ) Betrugsversuch abgewürgt

Am späten Montagabend ist ein Bewohner der Gustav-Kurtze-Promenade von einem unbekannten Mann angerufen worden, der vorgab, beim Einbruchsdezernat der Berliner Polizei zu arbeiten. Es sei eine Tätergruppe festgenommen worden. Zu weiteren Ausführungen kam es nicht, denn der Angerufene beendete das Telefonat und wandte sich an die echte Polizei.

Falscher Anwalt erpresst mit Kinderpornos

Eine Bewohnerin des Mittelfeldrings hat am Montag eine E-Mail erhalten, in der sie von einem Rechtsanwalt aufgefordert wurde, einen dreistelligen Betrag in Bitcoins zu investieren. Sonst würden kinderpornografische Aufnahmen an ihre Handy-Kontakte versandt. Die Frau erstattete Anzeige wegen versuchter Erpressung.

Die Polizei warnt immer wieder vor solchen Trickbetrügern und gibt praktische Hinweise.