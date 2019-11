OGA

Oranienburg (MOZ) Mit einem gefälschten Zehn-Euro-Schein wollte ein Kunde am Montag in einem Verbrauchermarkt an der Germendorfer Allee in Oranienburg seinen Einkauf bezahlen.

Nach Angaben der Polizei bemerkte die Kassiererin, dass auf der Banknote diverse Sicherheitsmerkmale fehlen. Als sie ihren Kunden darauf ansprach, ließ dieser seinen Einkauf zurück und verließ die Filiale. Der Geldschein wurde an die Polizei übergeben.