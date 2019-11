BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Nicolaiplatz kam es am Montagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Skoda und einer 17-jährigen Fußgängerin. Sie überquerte bei grüner Ampel den Fußgängerüberweg der Straße am Nicolaiplatz, als sie von einem links abbiegenden Skoda angefahren wurde. Dessen 32-jähriger Fahrer hatte offenbar, den Vorrang der Fußgängerin missachtet, bzw. siebeim Abbiegen übersehen. Durch die Kollision wurde die junge Frau leicht verletzt. Sie wurde später von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Skoda entstand kein Sachschaden.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und weitere Ermittlungen an die Kriminalpolizei übergeben.