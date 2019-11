Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Wenn "Vielfalter" am Werk sind, sind Assoziationen wie vielfaches Falten denkbar. Was aber, wenn die Vielfalt "augen:falter" vollbracht haben? Dann lohnt ein Besuch der "Galerie Sonnensegel", deren Herbstausstellung den Titel "Vielfalter – Grafik von augen:falter" trägt. Hinter dem poetischen Begriff stehen acht Künstlerinnen, die das Medium Buch lieben und das Arbeiten mit originalgrafischen Techniken (Original-Offset, Holzschnitt, Acrylstich). Inka Grebner, Urte von Maltzahn-Lietz, Gerlinde Meyer, Franziska Neubert, Julia Penndorf, Nadine Respondek, Petra Schuppenhauer, Katja Zwirnmann haben zumeist über die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst zusammengefunden und sich 2008 zur Künstlergruppe "augen:falter" verbunden, um ihre Kräfte an einem gemeinsamen Stand der Leipziger Buchmesse zu bündeln. Daraus wurden im Laufe der Jahre dann 13 Gemeinschaftsprojekte, die Themen wie "Waldrand", "Die andere Welt" oder Ringelnatz vorgaben. Eine beeindruckende (und großteils käuflich zu erwerbende) Vielfalt von augen:falter ist in der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel", Gotthardtkirchplatz 4/5, bis zum 21. Februar 2020 zu bewundern.