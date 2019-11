OGA

Sommerfeld/Vehlefanz (MOZ) Im Straßengraben ist ein Auto am Montagnachmittag auf der L 19 zwischen Sommerfeld und Kremmen gelandet. Auch bei einem Unfall in Vehlefanz entstand hoher Sachschaden.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 22-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 14.45 Uhr kurz hinter Sommerfeld auf einem Feldweg wenden wollen. Bevor sie in den Weg einbog, bremste sie und lenkte ein. Offenbar war sie dabei aber zu schnell. Das Auto rutschte jedenfalls weg und anschließend in den Graben. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.

In Vehlefanz wollte eine 76-jährige Mitsubishi-Fahrerin am Montag gegen 17.20 Uhr vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach links in die Lindenallee abbiegen. Dabei nahm sie einer vom gegenüberliegenden Parkplatz kommenden und über die Lindenallee auf den Parkplatz des Verbrauchermarktes fahrende Opel-Astra-Fahrerin die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kann. An beiden Fahrzeugen, die fahrbereit blieben, entstand ein Schaden von rund 13 000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit.