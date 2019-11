Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Mama Daenerys hat noch ein wachsames Auge darauf, wer sich wann ihrem Nachwuchs nähern darf. Da kann sie auch mal empfindlich werden. Doch der kleine Othello erobert sich nach und nach immer mehr vom Wisentgehege im Tierpark Kunsterspring. Am 11. November erblickte das Wisentkalb das Licht der Welt. Es war eine Bilderbuchgeburt, bestätigt Tierparkleiter Peter Mancke.

260 bis 270 Tage lang ist eine Wisentkuh trächtig. Dass bei der vierjährigen Daenerys irgendetwas im Busch ist, hat ihr Pfleger laut Peter Mancke recht zeitig bemerkt. Die Trächtigkeit verlief problemlos. Am 11. November gegen 13 Uhr hätten die Wehen eingesetzt. Zwischen 14.30 und 15.30 Uhr wurde der Bulle geboren. "Das Kleine soll ein Männchen sein. Aber da muss man gerade in den ersten Tagen etwas schauen, weil da mitunter auch noch Reste der Nabelschnur herunterhängen", erklärt der Tierparkleiter. Doch wenn es sich bestätigt, dass es ein männliches Tier ist, bleibt es auf jeden Fall bei dem Namen Othello. Wenn sich der Nachwuchs doch als Weibchen entpuppt: Das "Ot" am Anfang des Namens ist gesetzt. Denn das Wisent-Zuchtbuch legt fest: Jedes Tier, das in Neuruppin geboren wurde, muss mit diesen Buchstaben beginnen. Daenerys und Daflorian, die Eltern des Kälbchens, stammen aus Damerow. Spelunke, das vierte Kunsterspringer Wisent, kommt aus Springe bei Hannover.

Wisente seit den 1980er-Jahren

Wisente gibt es im Tierpark seit Beginn der 1980er-Jahre. Damals zogen Dattel und Dafredo in Neuruppin ein. Beide kamen – die Anfangsbuchstaben sagen es – aus Damerow. "Ein Wisent wird so um die 20 Jahre alt", erklärt Peter Mancke. Spelunke hat dieses Alter längst überschritten. Sie ist 26. "Das wird wohl genetische Gründe haben, aber auch an der guten Pflege liegen", ist Mancke überzeugt.

Mittlerweile sind die Kunsterspringer Tiere dabei, sich aneinander zu gewöhnen. Der Nachwuchs im Wisentgehege ist laut dem Tierparkleiter auf ganz natürlichem Wege entstanden. Dass die Geburt reibungslos verlief, sei eine Erleichterung gewesen. Denn so einem großen Tier – ein Wisentbulle wird bis zu 900 Kilogramm schwer, eine Kuh ist nur ein Drittel leichter – bei einer Geburt zu helfen, ist nicht einfach. Die Kuh müsste betäubt werden. "Aber das Narkosemittel ist nicht nur sehr teuer, sondern auch extrem hochdosiert. Es ist eigentlich dafür gedacht, große Wildtiere außer Gefecht zu setzen", sagt Peter Mancke. Nur wenige Tierärzte würden überhaupt damit arbeiten, auch, weil ein Tropfen, der auf die menschliche Haut gelangt, dazu führen kann, dass eine Atemdepression eintritt. Akute Erstickungssymptome könnten die Folge sein. Außerdem kann ein betäubtes Wisent sein Kalb nicht selbst gebären.

25 Kilogramm schwer

Der kleine Othello hat nach der Geburt 25 Kilogramm auf die Waage gebracht. Zuerst wurde er von seiner Mutter trocken geleckt. Schon rund eine Stunde später ist er aufgestanden, wie es auch Wisente in freier Wildbahn tun. "Sie müssen der Mutter folgen und auch schnell trinken", so Mancke. Erst waren Daenerys und Othello noch in einem Extra-Gehege untergebracht, die Familienzusammenführung habe unkompliziert geklappt.

Wenn Tierpark-Besucher Glück haben, können sich derzeit schon mal einen Blick auf Othello werfen. Wie lange das Kalb in Kunsterspring leben darf, kommt darauf an, wie gut es sich mit seinem Vater versteht. Doch Peter Mancke geht davon aus, dass es früher oder später zu Zwist zwischen den Generationen kommen wird. Dann zieht Othello in einen anderen Tierpark um. "Das ist nicht wie bei den Menschen, wo manche noch mit 40 Jahren im Hotel Mama leben."