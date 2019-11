Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Wenn sich ein schöner Herbst dem Ende zuneigt, wenn die Bäume fast trostlos kahl in den trüben Himmel ragen, wenn es draußen so ungemütlich ist, wird jedem klar: die Advents- und Weihnachtszeit ist nicht mehr weit. Das weiß auch der Volkschor Brandenburg und stimmt unter Leitung von Hans Förster in den Proben fleißig Winterlieder und altbekannte Weihnachtseisen an, um alsbald Vorfreude verbreiten zu können – beim Zuhören und Mitsingen. Am 30. November – dem Sonnabend vor dem ersten Advent – um 15 Uhr gibt der Volkschor Brandenburg sein vorweihnachtliches Konzert im Gemeindehaus der Pfarrerei "Hl. Dreifaltigkeit", Neustädtischen Heidestraße 25. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.