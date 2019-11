HGA

Hennigsdorf (MOZ) Eine Fußgängerin ist am Montagabend bei einem Unfall in Hennigsdorf verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 24-jährige Berlinerin gegen 17.30 Uhr an der Ampel an der Ecke Brandenburgische/Marwitzer Straße von einem 18-jährigen Autofahrer übersehen worden, der dort mit seinem BMW abbog. Die junge Frau wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.