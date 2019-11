OGA

Oranienburg (MOZ) Von einer Wildschweinrotte ist eine Toyotafahrerin am Montagabend zwischen Havelhausen und Borgsdorf überrascht worden. Die 52-jährige kollidierte gegen 19 Uhr mit einem der Tiere.

Das Wildschwein wurde dabei so schwer verletzt, dass es von einem Polizisten mit zwei Schüssen aus der Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst wurde. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert. Am Fahrzeug, das fahrbereit blieb, entstand ein Schaden von rund 1 000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit.