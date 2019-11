Ulrike Gawande

Ortsmarke (MOZ) In Wusterhausen wird sich in den nächsten Wochen die Fahrstrecke des autonom fahrendes Busses von derzeit 4,1 Kilometer auf dann rund acht Kilometer Strecke verdoppeln. Aktuell laufen die Vermessungsarbeiten für die sogenannte Phase III, berichtet ORP-Geschäftsführer Ulrich Steffen. "Dann haben wir das Projektziel erreicht." Dafür musste jedoch der Fahrbetrieb des Busses, der seit September nicht nur im Stadtzentrum, sondern bis zum Netto-Markt unterwegs ist, unterbrochen werden. Der Bus, der später nur mit einer maximalen Toleranz von je zwei Zentimetern auf beiden Seiten auf der Straße unterwegs sein darf, muss die Strecke erst einmal "kennenlernen" und "trainieren". Der gesamte Weg, der vom Zentrum über die Seestraße bis zum Wohngebiet Zum Horstberg führt, wurde dafür kartografiert. Anschließend fährt der Bus, beginnend im Schritttempo, den Weg ab und nimmt ihn mit seinen optischen Sensoren auf – jeden Baum, jedes Haus, feste und bewegliche Teile. Vorgenommen werden die Fahrten, die später insgesamt rund eine Stunde dauern werden, zur Zeit mit einem Mitarbeiter des Herstellers Easymile. Auch für Easymile sei die neue Streckenlänge eine Herausforderung, weiß Steffen, da ein autonom fahrender Bus noch nie so lange unterwegs war. Mit dem dritten Streckabschnitt hofft der ORP-Chef dann auch auf höhere Nutzerzahlen, da sich nun für die Bürger der Nutzwert des autonomnen Busses erhöht.