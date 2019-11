OGA

Oberhavel (MOZ) Einbrecher treiben weiter ihr Unwesen im Landkreis. Die Polizei meldete am Dienstag Einbrüche in Kremmen, Groß-Ziethen und Vehlefanz.

In Kremmen bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Mühlenstraße am Montag gegen 19.50 Uhr, dass unbekannte Personen versucht hatten, in ihr Haus einzubrechen. An der Eingangstür sowie am Schlafzimmerfenster stellten sie Hebelspuren fest. Die Einbrecher hatten, um an das Fenster in zwei Metern Höhe zu gelangen, eine im Garten stehende Bank davor geschoben. Auch wurde die Außenbeleuchtung beschädigt. Laut Aussagen der Geschädigten vernahmen sie beim Eintreffen auf ihrem Grundstück ein dumpfes Geräusch, so dass zu vermuten ist, dass die Täter gerade gestört wurden und flüchten konnten.

In Groß-Ziethen versuchten bisher unbekannte Personen bereits am Wochenende, in ein Einfamilienhaus in der Alten Dorfstraße einzubrechen. Zunächst versuchten sie laut Polizei, eine Stahltür aufzuhebeln, scheiterten dabei aber. Stattdessen brachen sie durch eine Holztür in den Windfang des Gebäudes auf. Die eigentliche Hauseingangstür wurde durch die Einbrecher jedoch nicht geöffnet und somit nichts gestohlen.

In Vehlefanz wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag in einen Schuppen auf einem Grundstück im Koppelhof einbegrochen. Zuvor manipulierten die Einbrecher die Stromzufuhr des Bewegungsmelders. Aus dem Schuppen wurden diverse Gartengeräte im Wert von 500 Euro entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt in allen drei Fällen.