Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Eltern, deren Kinder in den vergangenen Jahren eine kommunale Kita im Mühlenbecker Land besucht haben, konnten sich dieses Jahr freuen: Sie haben Rückerstattungen aus zu viel gezahlten Beiträgen erhalten. Einige Haushalte haben mehrere Tausend Euro zurückbekommen. Die letzten Bescheide gingen in diesen Tagen bei den Eltern ein.

Insgesamt gibt die Gemeinde fast 2,5 Millionen Euro für die Rückzahlung aus. Diese Summe liege leicht über der Schätzung von 2,3 Millionen Euro, teilte Kämmerin Kerstin Bonk am Donnerstagabend im Sozialausschuss mit.

Eltern müssen handeln

Wenn der Bescheid im Briefkasten liegt, landet das Geld aber nicht automatisch auf dem Konto der Eltern. Darauf wies die Kämmerin hin. Eltern müssten dazu das ausgefüllte Rückzahlungsformular im Rathaus abgeben. "Obwohl die Bescheide schon seit Mai verschickt werden, gibt es immer noch Eltern, die bislang auf die Auszahlung verzichtet haben", wundert sich Kerstin Bonk.

Zudem teilte die stellvertretende Bürgermeisterin mit, dass eine Normenkontrollklage gegen die aktuelle Kita-Satzung vor dem Oberverwaltungsgericht gescheitert ist. "Damit hat die Satzung weiterhin Gültigkeit", so Bonk. Die entsprechenden Gebührenbescheide für das nächste Jahr würden derzeit erstellt.

Verwundert über die Ausschüttung an Hunderte von Eltern kommunaler Einrichtungen zeigten sich Eltern, die ihr Kind in der Waldorf-Kita "Zaubernuss" in Schildow betreuen lassen. Denn ihnen zahlt die Gemeinde nichts zurück. "Ein entsprechender Beschlussvorschlag ist in der Oktobersitzung der Gemeindevertreter ohne Diskussion und mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden." Nur ein Lokalpolitiker hatte dafür gestimmt, den Eltern insgesamt 230 000 Euro zu erstatten. Dabei hatte es in einer Besprechung vor der Kommunalwahl im Mai noch positive Signale von Vertretern verschiedener Parteien gegeben. Darauf hatten sich viele Eltern, die am Donnerstagabend ihrem Unmut im Sozialausschuss Luft machten, verlassen. Regelrecht ausgetrickst fühlen sich viele, weil der Beschluss über ihre Rückerstattung nicht wie angekündigt in der Dezember-Sitzung der Gemeindevertretung Thema ist, sondern schon im Oktober gefasst, also vorgezogen wurde. "Uns hat darüber keiner informiert", schimpften mehrere Eltern in der Einwohnerfragestunde.

Kerstin Bonk kann den Ärger der Waldorf-Kita-Eltern verstehen, sieht derzeit aber keine Möglichkeit, die Beiträge zu erstatten. "Rechtlich gibt es dafür keine Grundlage. Das Geld zu erstatten, wäre nach dem Gleichbehandlungsprinzip eine freiwillige Leistung gewesen, die die Gemeindevertreter aber abgelehnt haben."

Den Eltern bleibt nur die Klage gegen ihren eigenen Verein, wenn sie eine Erstattung erhalten möchten. Das aber bedroht die Existenz der Einrichtung, auf die die Kommune angewiesen ist. 80 Kinder besuchen die Kita des freien Trägers.