MOZ

Ahrensfelde (MOZ) Die Bundespolizei hat am Wochenende mehrere Taschendiebe festgenommen, einen davon am S-Bahnhof Ahrensfelde. Dort stellten Zivilkräfte am Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr einen polnischen Staatsangehörigen, nachdem er einer schlafenden Reisenden ein Mobiltelefon aus der Handtasche gezogen hatte, teilte die Bundespolizeiinspektion Berlin mit. In der Jackentasche trug der 39-jährige Dieb obendrein ein zugriffsbereites Messer bei sich.

Die Beamten leiteten im Anschluss ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen gegen den Mann ein, der zudem unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest war positiv ausgefallen. Zudem ergab sich bei einem Alkoholtest ein Wert von 1,6 Promille.

Zugriff in der S-Bahn

Einen weiteren Taschendieb konnten Bundespolizisten nach eigenen Angaben in der S-Bahnlinie 41 dingfest machen. Dabei handelte es sich um einen 27-jährigen Libanesen, der ebenfalls am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr die Gesäßtasche eines schlafenden Reisenden mit einer Nagelschere aufschnitt, um auf diese Weise an dessen Geldbörse zu kommen. Zivilkräfte der Bundespolizei, die den Vorgang offenbar beobachteten, nahmen den Mann daraufhin im Bereich Bundesplatz fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls gegen ihn ein.