Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Neues Jahr, neue Herausforderungen: An Theodor Fontane, dessen Geburtstag sich am 30. Dezember zum 200. Mal jährt, kommen diesmal auch die angehenden Lichtdesigner der Hochschule Wismar nicht vorbei. Am Dienstag sind 22 Studenten, die aus 14 Nationen kommen, in Neuruppin eingetroffen, um den mittlerweile 14. Internationalen Lichtworkshop umzusetzen.Spielten in den vergangenen Jahren Klappgraben, Tempelgarten, Rheinsberger Tor und Kletterturm eine Rolle, werden in diesem Jahr das Fontanedenkmal samt der angrenzenden Wallanlage im Fokus stehen.

Denkmal als Projektionsfläche

"Es gibt in jedem Jahr viele Herausforderungen: zum einen, das gute Feedback der vergangenen Jahre noch zu übertrumpfen und in diesem Fall, dass wir keine Gebäude haben", sagte am Dienstag Clemens Grapentin, der das Projekt mit betreut. Während die Studenten das von Bildhauer Max Wiese geschaffene Denkmal als Projektionsfläche nutzen wollen, sei die technische Herausforderungen die Bäume mit Licht in Szene zu setzen deutlich größer. Illuminiert werden sollen auch drei kleinere Bühnen, die für den Lichtworkshop dort noch aufgestellt werden. Zudem ist vorgesehen, die dortigen Wege gekonnt auszuleuchten – und das alles in Verbindung zum Fontanejahr.

Welches Konzept am Ende hinter dem Workshop steht, erklären die Studenten an diesem Freitag um 17.30 Uhr im Saal des Rathauses. Um 18 Uhr wird dann das Licht am Denkmal angeschaltet. Bis 21.30 Uhr hat dann jeder die Chance, Fontane in neuem Licht zu entdecken.