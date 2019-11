Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Im Wahlkampf hatten Bündnis 90/Die Grünen noch gegen die Erdgasförderung bei Zehdenick gewettert. Im Koalitionsvertrag von SPD, CDU und Bündnisgrünen ist davon nicht mehr die Rede. Die Koalition will bei Erdgas- und Erdölvorhaben nun ein Verfahren entwickeln, in dem die Belange der Regionalentwicklung unter Einbeziehung der Kommunen und der Öffentlichkeit geprüft werden. Außerdem sollen die betroffenen Kommunen in angemessener Höhe an den Einnahmen aus der Feld- und Förderabgabe für Erdöl und Erdgas beteiligt werden, heißt es im Vertrag. Dass die Kommune überhaupt einen Nutzen von der Erdgasförderung haben wird, bestreitet der Sprecher der Bürgerinitiative "Gegen Gasbohren", Ralph Riesenberg, in einem Interview mit dieser Zeitung. Er fordert auch deshalb die Zehdenicker Stadtverordneten auf, einen Beschluss zur Ablehnung der Gasförderung zu fassen, damit die Stadtverwaltung Zehdenick eine Handhabe erhalte, im weiteren Genehmigungsverfahren die Gasförderung abzulehnen. Vom Landesbergamt und dem Wirtschaftsministerium des Landes fordert die BI außerdem die Überprüfung der bislang erteilten Genehmigungen. Womöglich habe die Firma Jasper Resources fehlerhafte oder falsche Angaben gemacht, so dass die bislang erteilten Genehmigungen rückgängig gemacht werden müssten, erklärte BI-Sprecher Ralph Riesenberg.