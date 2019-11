Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist gut drei Wochen her, als Jörg Gleisenstein sein bis dahin wohl wichtigstes Projekt als Dezernent über die Ziellinie brachte. Nahezu geschlossen stimmten die Stadtverordneten am 25. Oktober für die von ihm verantwortete Stadtumbaustrategie. Mehr als ein Jahr Arbeit steckte in dem grundlegenden Papier. Mit dem Fokus auf Neubau statt Abriss wird es Frankfurt nachhaltig verändern. Nicht selbstverständlich: Von allen politischen Seiten gab es Lob für das Konzept. Und Lob für den Grünen-Dezernenten, der nun im Alter von 46 Jahren verstorben ist.

Jörg Gleisenstein kam 1973 in Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) zur Welt. Er studierte Raumplanung in Dortmund und zog im Jahr 2000 nach Frankfurt. Nach Stationen am Collegium Polonicum und in einem Stadtplanungsbüro war er von 2010 bis 2018 als Referent für Kommunalpolitik in der Landtagsfraktion der Grünen tätig. Denn darin hatte er große Erfahrung. Von 2001 bis 2008 engagierte sich Gleisenstein bereits als sachkundiger Einwohner, 2008 wurde er Stadtverordneter. Und blieb es bis zum Amtsantritt als Dezernent am 5. Juli 2018.

Die Liste seiner Verdienste um die Stadt ist lang. Einige seien an dieser Stelle exemplarisch benannt. 2014 überzeugte er die Mehrheit im Stadtparlament davon, dass Flüchtlinge schnellstmöglich in Wohnungen untergebracht werden statt monatelang in einer Gemeinschaftsunterkunft auszuharren. Hass gegenüber Fremden trat er beherzt entgegen, und setzte sich stattdessen für eine friedliche, tolerante Stadt ein. Eine Rede im Februar 2017, in der er Hetze gegenüber Muslimen als unerträglich bezeichnete, wurde zu einer Sternstunde des Stadtparlamentes. Gemeinsam mit seiner kleinen Fraktion schob der passionierte Radfahrer viele grüne Richtungsentscheidungen mit an, darunter den Ausstieg aus der Braunkohle bei den Stadtwerken oder den Kauf neuer, barrierefreier Straßenbahnen. Eine Herzensangelegenheit war ihm die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Słubice. Seine ausgleichende, ruhige, sachliche Herangehensweise kam auch bei politischen Konkurrenten gut an.

Als Dezernent wollte er die Stadt zu einem attraktiven Wohnstandort weiterentwickeln. Dabei war er Pragmatiker und Visionär zugleich. Zuletzt schrieb Jörg Gleisenstein auch am Koalitionspapier der neuen rot-schwarz-grünen Regierung mit. Als einer von acht Vertretern von Bündnis 90/Die Grünen handelte er den Vertrag mit aus. Und holte dabei auch viel für Frankfurt heraus.

Als am Abend das – positive – Ergebnis der grünen Urabstimmung bekannt wurde, hatte sich die furchtbare Nachricht von seinem Tod unter Parteikollegen bereits herumgesprochen. Er wird den Grünen, der Stadt und dem Land Brandenburg fehlen.