Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Den meisten Wirbel gibt es um die Sechstklässler: Die besten Vorleser dieser Klassenstufe stellen sich Jahr für Jahr beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels, ausgetragen wird er meist in den Bibliotheken vor Ort. Dass auch jüngere Leser in Sachen Betonung und Tempo schon einiges drauf haben, bewiesen am Dienstag die Zweit- und Drittklässler der Theodor-Fontane-Grundschule in Fürstenwalde.

Die zwei bis drei besten Vorleser jeder Klasse hatten im Speisesaal der Schule jeweils ein paar Minuten Zeit, um ihren Mitschülern ihr Lieblingsbuch vorzustellen und einen Auszug daraus vorzulesen. Eine Jury aus Lehrern, Erziehern und Schülern bewertete die Leseleistung der Kinder. Lisa-Marie Scholz (8) wählte eine Textpassage aus dem Buch "Silberflosse – Der Lichterschatz der Delfine". Hinter Mitschülerin Emma Schartmann belegte sie den zweiten Platz. Der Wettbewerb geht weiter: Heute werden die besten Vorleser der Klassen 4 und 5 gekürt.