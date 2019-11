Matthias Henke

Gransee In der Adventszeit, wenn alles festlich geschmückt wird, soll möglichst wenig Müll auf den Granseer Straßen das Stadtbild trüben. Für Sonnabend, 30. November, ruft der SV Eintracht daher zu seiner dritten Plogging-Aktion auf. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Vereinsheim.

Doch auch dezentrale Aktionen, etwa wenn Bürger einfach im Umfeld ihres Zuhauses nach dem Rechten sehen, sind willkommen. Wer am Vereinsheim losläuft, bekommt aber Einweghandschuhe und Müllbeutel gestellt. "Die Läufer drehen ihre Runde durch die Stadt entlang der Ruppiner Straße, Menzer Chaussee, dann den Radweg entlang, zum Bahnhof und über die Straße des Friedens zurück zu m Sportplatz. Etwa eine Stunde ist dafür eingeplant", beschreibt Wolfgang Schwericke. Mit gutem Beispiel voran gehen dabei auch auswärtige Mitglieder des Lauftreffs, etwa aus Oranienburg und Zehdenick. Ferner werden verschiedene Gruppen im Umfeld des Sportplatzes Müll sammeln. "Auch in Richtung Holländer Mühle und Balkenberg. Manche organisieren sich das selbst", so Schwericke weiter. Das Amt Gransee unterstützt die Aktion mit einem Fahrzeug, das zwischendurch Müllsäcke abholt.

In der Natur sind Schwericke, der sich als Trainer des Lauftreffs engagiert, und Vereinschefin Anke Rudolph regelmäßig unterwegs. Da entdecken sie auch Dreck­ecken. "Ab und zu wird da richtig was entsorgt, zum Beispiel ein Haufen Reifen. Aber es ist nicht so, dass permanent Kleinigkeiten rumliegen wie in der Stadt." Bestimmte Strecken, etwa um den Stechlin, haben beide auch explizit gut in Erinnerung. "Wahrscheinlich sind die Leute, die da unterwegs sind, mehr die Naturliebhaber", so Schwericke weiter.

Trotz Pfand weggeworfen

Erstaunt sind die Verantwortlichen immer wieder, was bei den Plogging-Aktionen von den Teilnehmer so alles in die Säcke befördert wird. "Gefunden wird alles querbeet, Glas, Plastik, Metallbüchsen, Dinge, die man eigentlich kostenlos entsorgen kann. Nicht wenige Pfandflaschen sind auch immer dabei.", so Anke Rudolph, die dabei ist, Gedankenspiele, ob und wann die Veranstaltung wiederholt wird, zu den Akten zu legen und diese gleich fest zwei Mal im Jahr einzuplanen. "Bis wir eines besseren belehrt werden", sprich die Aktion mangels Müll unnötig wird, ergänzt Schwericke und lacht. Doch damit ist wohl kaum zu rechnen.