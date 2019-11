Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Eines muss man den Landnutzern lassen: Sie sind smart.

Nicht nur, dass sie versucht haben, mit einer eigenen Volksinitiative zum Insektenschutz der wesentlich rigideren Konkurrenz der Umweltverbände den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie vermarkten sich auch professionell – bis dahin, dass sie am Dienstag falsch adressierte Unterschriftenlisten an die Gegenseite übergaben. Außerdem klingt ihr Appell, das gesamte Thema Insektensterben mit all seinen Facetten gemeinsam im Landtag zu diskutieren, sympathisch. Irgendwie werden die Fraktionen, vor allem die der breit aufgestellten Kenia-Koalition, schon für Kompromisse sorgen: ein bisschen weniger Pestizide, viele Absichtserklärungen und etwas mehr Geld, so könnte es laufen, wenn es nach Bauern, Fischern und Waldbesitzern geht.

Die Umweltverbände fahren dagegen auf Konfrontationskurs: die besorgte Gesellschaft gegen die giftspritzenden Bauern, denen mit knallharten Gesetzen Einhalt geboten werden muss! Mit den üblichen Mitteln des Landtages – einer Anhörung und einer Plenarsitzung mit Entschließungsanträgen – ist der Konflikt nicht zu bewältigen. Hier ist der neue Landwirtschafts- und Umweltminister gefragt, mit eigenen Vorschlägen die berechtigten Interessen beider in Einklang zu bringen.