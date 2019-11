Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nachfragen oder Hinweise gab es keine: Gerade einmal sechs Minuten hat es gedauert, da war das diesjährige Stadtfest im Ausschuss für Kultur und Sport ausgewertet. Wobei die Auswertung hauptsächlich darin bestand, dass Roberto Rivera Carlson, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Artecom, die Veranstaltung lobte.

Lobend erwähnte der Geschäftsführer, dessen Agentur das Stadtfest organisiert hatte, die Veränderungen, die die Agentur in Zusammenarbeit mit der Stadt in diesem Jahr veranlasst hatte. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Standorte der Hauptbühne und des "Goldenen Löwen" verändert wurden, aber auch neue Programmpunkte wie das Heimatpanorama. Letzteres waren LED-Bildwände, auf denen sich unter anderem Vereine präsentierten konnten, aber auf denen es auch Programmhinweise gab. "Das wurde nach unserer Meinung positiv aufgenommen", erklärte Roberto Rivera Carlson.

Verbesserungspotenzial

Nachbesserungen beziehungsweise Verbesserungsbedarf sieht er beim Lichterzug. Auch gab es den Hinweis eines Bürgers, dass ältere Bürger beim Programm nicht so sehr berücksichtigt worden seien. Roberto Rivera Carlson hob derweil positiv hervor: "Man merkt, und das finde ich hervorragend, ein Engagement und einen Widerhall der Bürger." Bürgermeister Frank Balzer sprach ebenfalls davon, dass das Feedback überwiegend positiv gewesen sei. "Natürlich gibt es auch Verbesserungspotenzial."

Kein Thema im Ausschuss waren die Finanzen und Kosten der Großveranstaltung. Dabei war genau das versprochen worden, als die Stadtverordneten Mitte September beschlossen haben, dass im kommenden Jahr auch wieder ein Stadtfest stattfinden soll. Fragen zur Finanzierung sollten im nicht öffentlichen Teil des Ausschusses für Kultur und Sport beantwortet werden, und zwar noch in diesem Jahr, hatte Bürgermeister Frank Balzer zugesagt. Erich Opitz, Fraktionschef der Bürgervereinigung Fürstenberg Oder/Piraten, hatte einen ausführlichen Fragenkatalog vorgelegt, der ebenfalls beantwortet werden sollte. Antworten habe er bisher noch keine erhalten, erklärte Erich Opitz auf Nachfrage. Er hofft nun auf die Stadtverordnetenversammlung.

Beteiligung der Vereine

Das Stadtfest im kommenden Jahr, das ganz im Zeichen von 70 Jahre Stadt und Werk steht, war derweil nicht Thema im Kulturausschuss. Es habe dazu schon Gespräche zwischen Stadt und ArcelorMittal gegeben, bestätigte Stadtsprecher Frank Eckert auf Anfrage. Anlässlich des Jubiläums soll es auch weitere Veranstaltungen über das Jahr verteilt geben. Auch da sollte der Fachausschuss mit einbezogen werden. Wie viel Geld die Stadt dafür ausgeben will, wird sich im Haushalt für das kommende Jahr wiederfinden, der in der Februar-Sitzung der Stadtverordneten eingebracht werden soll. Die Stadt will bei der Programmgestaltung und den Veranstaltungen Vereine mit einbeziehen. Der Regionalverband der Gartenfreunde will sich zum Beispiel beteiligen, sagte der Vorsitzende Josef Hofmann jüngst bei einer Versammlung der Vereinsvorsitzenden.