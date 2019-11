Ulf Grieger

Werbig (MOZ) Der Ortsbeirat von Werbig hat den Stadtverordneten die Behandlung der Beschlüsse zum Thema Solarpark an der L37 empfohlen. Bert Friedrich stimmte aus grundsätzlichen Gründen dagegen. "Dort entsteht ein künftiger Sondermüllplatz", ist er überzeugt. "Eine Dreckecke verschwindet", sah es Ortsvorsteher Wolfgang Kadler. Der Investor, das ist die Firma SPP Energy GmbH aus Bliesdorf, will die 2,73 Hektar große Fläche des Hofareals der ehemaligen Baufirma Schilling an der L37 zwischen Werbig und Seelow mit einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage bestücken. Dafür müssen die Stadtverordneten zunächst den Flächennutzungsplan ändern. Der weist das Areal bislang noch als landwirtschaftliche Fläche aus. Der Investor, der die Fläche lediglich pachtet, will die dortigen Gebäudereste, Versiegelungen und Schuttablagerungen beseitigen, informierte Bauamtsleiter Jörg Krüger. Bereits im Bauausschuss wurde das Thema beraten. Dort wurden auch die Hinweise gegeben, dass der Solarpark möglichst einen Sichtschutz zur L37 hin bekommen soll. Zudem soll auf die Minderung der Lärmbelästigung geachtet werden, um die Anlieger zu schonen.

Bereits vor fünf Jahren sollte dort ein Solarpark entstehen. Dies wurde mit hohen Naturschutzauflagen begleitet. In der Zwischenzeit hatte es Veränderungen beim Erneuerbaren Energiegesetz gegeben. Das machte damals den Bau von Solaranlagen nicht mehr attraktiv.