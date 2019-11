Roland Möller

Neuruppin Schon im Hinspiel zwischen den beiden dominierenden Teams der E-Juniorenstaffel A gab es beim 8:8 viele Tore zu sehen. Wieder lieferten sich am Sonntag der MSV Neuruppin III und der FSV Rheinsberg eine packende torreiche Partie, doch diesmal setzte sich der MSV mit 8:4 durch und freute sich über den Staffelsieg.

"Wir wollten Platz eins und freuen uns, dass wir es geschafft haben", sagte ein zufriedener Heimtrainer Danilo Möller. Doch auch sein Gegenüber, der Rheinsberger Coach Ronny Conrad wirkte nicht unglücklich. "Heute war der MSV bissiger, etwas besser. Wir haben eine tolle Runde gespielt und uns unerwartet klar für die Meisterrunde qualifiziert", erklärte er.

Rheinsberg kippt die Partie

Der MSV ging zwar schnell in Front, doch Rheinsberg drehte durch einen Doppelschlag prompt die Partie. Der MSV dominierte nun, ließ jedoch reihenweise klare Chancen aus. Rheinsberg kam zu Konterchancen, war aber nicht erfolgreich. Als Leon Hohenwald mit etwas Glück zum 2:2 traf, war der Bann gebrochen, weitere MSV-Treffer folgten. Nach der Pause drängte Rheinsberg und hatte einige gute Möglichkeiten. Als dann das 4:3 gelang, stand das Spiel auf der Kippe. Beide Teams hatten ihre Chancen. Im Abschluss waren die MSV-Kicker jedoch effektiver, siegten noch sicher mit 8:4. "Wir hatten uns taktisch gut auf die Rheinsberger eingestellt, haben zeitweise mit viel Risiko gespielt und das wurde belohnt", freute sich Möller.

In der Meisterrunde im Frühjahr will sein junges Team (alle Spieler aus dem Geburtsjahr 2010) ordentloch mithalten. "Da sind mit Dannenwalde, Protzen, Wusterhausen oder Perleberg starke Gegner, wir wollen so gut wie möglich abschneiden. Wir haben unser Saisonziel schon erreicht", so Möller. Ähnlich klang es bei Ronny Conrad: "Wir spielen unsere erste E-Juniorensaison, wir haben eine tolle Entwicklung gemacht. Wir sind ein junges Team, haben sogar zwei F-Junioren im Team. Also wir sind sehr zufrieden."