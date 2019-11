Dieter Keller

Berlin Nach ebenso langen wie mühsamen Diskussionen ist das Thema Grundrente erst einmal aus den Schlagzeilen verschwunden.

Das bietet die Chance innezuhalten und nachzudenken, was diese neue Leistung für den deutschen Sozialstaat bedeutet. Sie soll die Lebensleistung im Alter besser anerkennen. Tatsächlich droht genau das Gegenteil: Eine der zentralen Säulen des Rentensystems wird weiter beschädigt. Die schon zwei Jahrzehnte alte Warnung des früheren Vorsitzenden des Sozialbeirats, Winfried Schmähl, die Grundrente sei ein "Sargnagel" der Rentenversicherung, könnte sich bewahrheiten.

Denn sie stellt das Äquivalenzprinzip in Frage: Entscheidend für die Höhe der Rente ist, wie lange und wie viel während des Berufslebens in die Rentenkasse einbezahlt worden ist. Wer mehr Beiträge leistet, erhält im Alter mehr Geld. Nur dies rechtfertigt, dass Arbeitnehmer einen erheblichen Prozentsatz ihres Gehalts abführen müssen. Ohne diese direkte Koppelung wäre es eine Steuer, und Regierung und Parlament könnten die Höhe der Rente willkürlich festlegen. Verlässlicher wäre dadurch die finanzielle Absicherung im Alter nicht.

Wie zweischneidig das Konzept der Grundrente ist, zeigt ein Beispiel. Wer nach 35 Jahren Berufsleben auf 500 Euro Rente kommt, soll zusätzlich knapp 440 Euro erhalten. Wer dagegen nach ebenso langer Zeit 840 Euro eigene Rente hat, dem schenkt der Staat nichts dazu. Sie oder er werden sich fragen, warum sie eigentlich so viel gearbeitet haben, wenn etwa ein Teilzeitarbeiter genauso viel mehr bekommt, sie werden die Grundrente sicher nicht für gerecht halten.

Letztlich wird damit das Prinzip ausgehebelt, dass sich Leistung lohnen soll. Dabei führen ausgerechnet die großen Befürworter der Grundrente genau dieses Argument ins Feld – nur aus Sicht derer, die in ihren Genuss kommen. Es macht die Sache nicht besser, wenn der Staat die Kosten trägt, was längst nicht sicher ist, wie die frühere Finanzierung neuer Leistungen zeigt. Auch die zweimalige Erhöhung der Mütterrente wird bis heute aus Beiträgen bezahlt und nicht aus Steuern, wie die Politiker ausdrücklich versprochen hatten.

Leider handelt es sich nicht um den ersten Fall, in dem das Äquivalenzprinzip verletzt wurde. So war und ist auch die Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren eine völlig willkürliche Bevorzugung einzelner Senioren, unabhängig davon, wie viele Beiträge sie gezahlt haben.

Mit jedem neuen Eingriff kommen wir der staatlichen Einheitsrente ein Stückchen näher. Schon heute wird diskutiert, ob Bezieher hoher Renten nicht etwas an die mit niedrigen abgeben könnten. Doch das ist Gift für die Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer: Warum sollten sie sich anstrengen, wenn es ihnen im Alter nicht vergolten wird? Wer den Sozialstaat so ausweiten will, muss sich über die Folgen im Klaren sein. Eigentlich ist auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Tatsächlich legt er den Grundstein dafür. Dann geht es zwar manchen im Alter besser, vielen dagegen deutlich schlechter.