Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Die Sperrung der L 171 in Bergfelde sorgt nicht nur in den Wohngebieten in Birkenwerder und im Hohen Neuendorfer Mädchenviertel für Ärger, sondern auch im Wald zwischen Mühlenbeck-Feldheim und Bergfelde. Denn Autofahrer nutzen den Waldweg, um die Baustelle zu umfahren. Das allerdings ist verboten. Von Mühlenbecker Seite aus darf die Bergfelder Straße nur bis zur Kurve hinter dem Reitstall "Gut Kranichberg" befahren werden, von Bergfelde aus etwa bis zum Ende der Bebauung.

"Es handelt sich hier um eine nichtöffentliche Straße", betont Revierförster Carsten Voigt in einer Mitteilung der Gemeinde Mühlenbecker Land. "Autos haben auf Waldwegen grundsätzlich nichts zu suchen. Außerdem weisen an beiden Seiten grün gerahmte Schilder auf das Verbot hin." Wer dieses Verbot missachtet, muss mit einer Anzeige der Landesforstverwaltung rechnen.

Für Wanderer, Radfahrer und Reiter gilt das allerdings nicht. "Sie sind gern gesehen Gäste im Wald – solange sie sich rücksichtsvoll verhalten und die Wege nicht verlassen", informiert Rita Ehrlich, Sprecherin im Mühlenbecker Land.