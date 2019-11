Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Mit einem Vertrag wollen die Stadt und ihre Wohnungsgesellschaft den Bau einer neuen Feuerwache klar machen. Der Vertrag, der umständlich als "Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung gemeinsamer Ziele und Maßnahmen im Stadtumbauprozess" bezeichnet wird, liegt den Stadtverordneten zur Beschlussfassung vor. Darin wird geregelt, dass die Wohnbauten auf ihr Grundstück Handelsstraße/Ringstraße eine neue Feuerwache für die Stadt bauen. Die Stadt verpflichtet sich, die Wache anschließend zu mieten und für ihre Feuerwehr nutzen. Gleichzeitig wird geregelt, dass die bisherigen Feuerwachen Heinersdorfer Straße und Bäckerstraße dann an die Wohnbauten übertragen werden. Die Wohnungsgesellschaft kann dort dann Wohnungen oder Geschäftsräume errichten und vermieten.

Die Vereinbarung zwischen den beiden kommunalen Einrichtungen ist die rechtliche Voraussetzung dafür, dass die Stadt ihr Vorhaben im öffentlichen Interesse nicht öffentlich ausschreiben muss. Das könnte das Vorhaben deutlich beschleunigen. Die Wohnbauten gelten als wirtschaftlich solide und ausreichend finanzstark. Die Gesellschaft hat erklärt, dass sie vorbehaltlich der Unterzeichnung des Vertrages bereits Anfang 2020 die Planung für die Wache in Auftrag geben will.

Die kommunale Gesellschaft soll nicht zum ersten Mal Vorhaben der Stadt umsetzen. Auch den Umbau der Schule am Stadtpark zum Rathaus und die Sanierung der Alten Mineralwasserfabrik, in der heute Polizei und Ämter der Stadtverwaltung untergebracht sind, haben die Wohnbauten in eigener Regie realisiert.

Zehn-Millionen-Euro-Vorhaben

Diesmal geht es um eine neue Feuerwache, deren Kosten in einer Machbarkeitsstudie auf zehn Millionen Euro geschätzt werden. Direkt an der vierspurigen Seelenbinderstraße soll die neue Feuerwache entstehen und die beiden jetzigen Standorte ersetzen. Sie wird Sitz der hauptamtlichen Kräfte im Schichtdienst und der beiden Schwedter Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt sind das 120 Einsatzkräfte. Im Neubau sollen bisher fehlende Stellplätze in Fahrzeughallen, bessere Wartung, Reinigung und Ausbildung möglich sein. Die Lage der neuen Wache wird von der Feuerwehr als verkehrstechnisch günstig und deutlich besser als in der Altstadt bewertet, was sich auch in kürzeren Hilfsfristen auswirken soll.

Möglicherweise wird das Projekt sogar noch größer. Die Stadt bemüht sich derzeit darum, das Innenministerium von einer gemeinsamen Feuer- und Polizeiwache zu überzeugen. Das jetzige Revier in der Alten Fabrik, das in den Hochzeiten der gescheiterten Polizeireform geplant wurde, ist der Polizei mittlerweile selbst zu klein. Die Stadt wiederum hat mit der Eingemeindung Schönebergs Interesse, den Polizei-Flügel im Gebäude selber zu nutzen. So hätte der Neubau der Wache am Ende viele Nutznießer.