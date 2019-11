dpa

Berlin (dpa) In einer Klinik in Berlin-Charlottenburg ist am Dienstagabend ein Mensch erstochen worden.

Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr in der privaten Schlosspark-Klinik in der Nähe des Charlottenburger Schlosses. Weitere Angaben konnte er zunächst nicht machen.