Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Kreistagsmitglieder könnten ab Januar kommenden Jahres eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 320 Euro erhalten. Das sieht die Neufassung der Entschädigungssatzung vor, der der Finanzausschuss bereits zugestimmt hat. Bislang gibt es für einen einfachen Abgeordneten 250 Euro im Monat. Erhöht wird nach den Plänen auch das Geld für die Teilnahme an Sitzungen. Das soll von 13 auf 30 Euro steigen.

"Wir genehmigen uns schon einen ganz kräftigen Schluck, darüber sollten wir sprechen", forderte der Beeskower SPD-Abgeordnete Ralf Umbreit, in der Ausschuss-Sitzung. Das taten die Ausschussmitglieder dann auch. Allerdings ging es nicht um die Höhe der Entschädigung, sondern vor allem darum, warum sachkundige Einwohner kein Geld für die Teilnahme an Fraktionssitzungen erhalten, die der Vorbereitung eines Kreistages dienen. Die Verwaltung hatte Einwände, es bestehe die Gefahr der nicht erlaubten Parteienfinanzierung. In welcher Form man die sachkundigen Bürger entschädige, müssten die Fraktionen klären.

Grundlage für die Neufassung der Entschädigungssatzung sind neue Landesregelungen. Seit Ende Mai gilt eine neue "Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung". Das umfangreiche Papier legt auch die maximal zulässigen pauschalen Zahlungen an Kreistagsabgeordnete fest. Die 320 Euro sind der Höchstsatz in Landkreisen mit mehr als 150 000 Einwohnern. Diesen möglichen Höchstsatz schöpft die neue LOS-Verordnung auch in etlichen anderen Punkten aus. So sollen Fraktionschefs künftig 320 Euro zusätzlich erhalten, bislang waren es 205 Euro. Dem Kreistagsvorsitzenden, der derzeit 615 Euro im Monate zusätzlich erhält, könnten künftig 1260 Euro zustehen. Von der neuen Satzung werden auch die Ausschussvorsitzenden prifiteiren. Derzeit erhalten sie für die Leitung einer Beratung das doppelte Sitzungsgeld, also 26 statt 13 Euro. Künftig soll es zwei zusätzliche Sitzungsgelder, also 90 statt 30 Euro geben.

Erhöht werden nach den aktuellen Plänen auch die Dienstaufwandsentschädigungen für den Landrat, von 305 auf 420 Euro, und die Beigeordneten. Beim 1. Beigeordneten ist eine Verdopplung auf 305 Euro geplant. Der 2. Beigeordnete bekommt aktuell 76,25 Euro, künftig sollen weitere Beigeordnete 210 Euro pro Monat erhalten.

90 000 Euro mehr sind nötig

Neben den Pauschalen und Sitzungsgeldern sind wie bisher auch Ersatzzahlungen für Verdienstausfälle und Kinderbetreuung möglich. Außerdem gibt es Fahrgeld für die Reise zu den Beratungen. Allerdings sind künftig die ersten 60 Fahrkilometer pro Monat mit der Pauschale abgegolten. Die Kreisverwaltung rechnet damit, dass der Kreis mit der neuen Regelung künftig 90 000 Euro im Jahr mehr für den Kreistag ausgibt. Die Entschädigungszahlungen werden voraussichtlich von rund 270 000 auf 360 000 Euro steigen.

Die Satzung wird heute im Kreisausschuss diskutiert. Die öffentliche Beratung beginnt um 17.30 Uhr im Raum 127 des Landratsamtes. Die endgültige Entscheidung fällt dann im Kreistag, der am 4. Dezember im Atrium des Landratsamtes tagt.