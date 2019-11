Der Autor Dennis Grabowsky vor dem Wohnkomplex "Sozialpalast" an der Pallasstraße in Berlin-Schöneberg, der anstelle des 1973 abgerissenen legendären "Sportpalasts" errichtet wurde. © Foto: privat

Peggy Lohse

Berlin (MOZ) Diese Stadt ist einfach nicht mehr das, was sie einmal war. Dieser Satz über Berlin ist seit Jahrhunderten richtig. Nicht erst der Zuzug der letzten Jahre und die damit einhergehende Gentrifizierung besonders beliebter Bezirke verändern das Stadtbild. Als Hauptstadt und Aushängeschild des Landes wurde es schon immer von den Regierenden umgestaltet.

Diesem Wandelwahn der Geschichte sind viele Orte zum Opfer gefallen. Mehrspurige Autostraßen verlaufen heute Nähe Klosterstraße quer über den Alten Jüdenhof. Wo vor 100 Jahren noch Bahnradler im Sportpark Steglitz trainierten, steht ein Wohnviertel. Viele Kult-Etablissements wie die Mokka-Milch-Eisbar oder Aschingers Bierquellen, Hotels, Kaufhäuser, Regierungsgebäude und Denkmäler haben nur in Büchern, Filmen oder Serien wie "Babylon Berlin" überlebt.

In Erinnerung behalten

Berlin ist Berlin geblieben, weil all diese Veränderungen in den Erinnerungen lebendig geblieben sind. Das meint jedenfalls Dennis Grabowsky. Er ist Journalist, Lektor und Autor und lebt nach einigen Ausflügen in die Welt, zum Beispiel ins sibirische Omsk, wieder in seiner Heimatstadt.

In seinem Bild-Text-Band "Verschwundene Orte in Berlin" erkunden 110 Ortsporträts, was das Wesen Berlins ausmacht. Er begann mit der Versöhnungskirche, die selbst nicht mehr erlebte, wie sie ihren Namen erfüllte. 1961 wurde sie Teil der Berliner Mauer, teils genutzt als Geschützstand für die DDR-Grenztruppen. 1985 wurde sie gesprengt. Seit 2000 steht an ihrer Stelle die Versöhnungskapelle der Gedenkstätte Berliner Mauer. Eine dankbare und im Mauerfall-Jubiläumsjahr aktuelle Erzählung, "auch wenn sie eine traurige ist".

"Die Seele vermitteln"

Das Porträt-Format ist nicht nur dem Konzept der Reihe "Verschwundene Orte" geschuldet. Sondern: "Ich glaube, dass weder ein Bild- noch ein Textband den Orten gerecht würde", erklärt Grabowsky "Würden wir nur Bilder zeigen, gingen die Geschichten dahinter völlig verloren. Würden wir die Orte nur beschreiben, bliebe beim Leser eine Leerstelle. Mit diesen Texthäppchen können wir, über einen Lexikoneintrag hinaus, ein bisschen die ‚Seele‘ eines Ortes vermitteln."

Das Buch zeigt so übersichtlich wie kurzweilig, wie sich die Epochen, Gesellschaftsformen sowie ihre Ideologien im Stadtbild widerspiegeln. Und dass gerade darin der besondere Charme dieser Stadt liegt.

Dennis Grabowsky: "Verschwundene Orte in Berlin", Verlag Bild und Heimat, 144 S., 14,99 Euro