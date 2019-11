Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Landesbehörde zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur (LAkD) lädt in Rathenow zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung ein.

Diese findet am Mittwoch, 4. Dezember, anlässlich des Jahrestags der Besetzung der ersten Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) beziehungsweise der Kreisverwaltung des Amtes für Nationale Sicherheit vor 30 Jahren, am 4. Dezember 1989 in Rathenow, statt. Aktive aus der Zeit vor 30 Jahren kommen bei der Veranstaltung im Kulturzentrum zu Wort, die um 18.00 Uhr beginnt.