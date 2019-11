Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Klassisch mit Zipfelmütze, unter der die graue Haarwolle hervorlugt, Sandmännchen mit Turban, im Arbeitskittel – einmal schüchtern, einmal frech. Ein anderes kommt im Raumanzug daher. Die dunklen Knopfaugen, die Stupsnase und der Ziegenbart gehören zu den unverwechselbaren Kennzeichen der 1959 von Gerhard Behrendt fürs DDR-Fernsehen geschaffenen Figur.

Kurze Zeit später fand sie sich auch als Puppe in vielen Kinderzimmern des Landes wieder. "Mit einer richtigen Marketingstrategie war die Puppe für die verschiedenen Bereiche als Marke entwickelt worden", erklärte Sandmännchenforscherin Heidrun Wilkening. Mehrere Dutzend Varianten der Puppe stellte die Film- und Fernsehwissenschaftlerin am Dienstag in der Sparkasse Erkner geladenen Gästen vor. Zu ihnen zählten Bürgermeister Henryk Pilz und Vertreter des kulturellen Lebens der Stadt. Auch ein RBB-Fernsehteam war angereist. Schließlich gehört der Sender zu den Erben des DDR-Fernsehens.

Ausstellung ab Januar

In den nächsten Tagen werden einige Puppen in die Stadtbibliothek Erkner im Rathaus einziehen, andere bilden die Vorhut im Heimatmuseum der Stadt. Dort nämlich wird von 15. Januar bis 1. März die Sandmännchen-Ausstellung eröffnet, die dann Familien, Schüler-, Kitagruppen und alle anderen Fans des berühmten Geschichtenonkels anlocken soll.

Anlass der Erkneraner Sandmännchen-Saison ist natürlich der Geburtstag der Puppe: Am 22.11.1959 ist im Kinder-Abendgruß des DDR-Fernsehens erstmals das Sandmännchen aufgetreten. Dabei gab es übrigens ein Wettrennen zwischen Ost und West, den man mit dem zum Mond vergleichen kann. Beim Sandmann aber hatte der Osten die Nase vorn: Drei Wochen früher als der Westberliner SFB kam das DDR-Fernsehen mit seiner Sendung heraus. Die Figur ist heute noch populär, die aus dem damals anderen System nicht mehr.

Dass der Sandmann derzeit gebührend gefeiert wird, ist also leicht zu erklären. Wie kommt aber nun die Stadt Erkner zu dem erlauchten Besuch der Puppe? Die meisten Stücke der Sammlung, die Heidrun Wilkening seit 2002 hütet, beforscht und ausstellt, stammen vom 1944 geboren und bereits verstorbenen Gerhard Wilski. Er wuchs in Erkner auf, bis er im Alter von neun Jahren mit seinen Eltern nach Westdeutschland/ Mülheim an der Ruhr übersiedelte. Zeitlebens mit Sammlerleidenschaft ausgestattet, wurde er nach der Wende bei ausgiebigen Flohmarkt-Besuchen auf das Sandmännchen aufmerksam und begeisterte sich.

Sammler stammt aus Erkner

250 seiner Stücke stehen Kuratorin Heidrun Wilkening nun für ihre Ausstellungen zur Verfügung. Wilskis Witwe hatte ihr die Sammlung angeboten, nachdem das Filmmuseum Potsdam dankend ablehnte. Eine wichtige Rolle für die Reise des Sandmanns nach Erkner übernahm auch Elvira Strauß vom Gerhart-Hauptmann-Forum. Sie brachte die vielen Akteure um die geplante "Sandmann-Ausstellung" zusammen, die ohne Spenden der Sparkasse (1500 Euro), der Wohnungsbaugesellschaft (650 Euro), der Stadt Erkner und Edeka nicht möglich gewesen wäre.

Das Heimatmuseum Erkner sucht noch Freiwillige, die es in den erweiterten Öffnungszeiten für die Sandmännchen-Ausstellung von Januar bis März unterstützen: info@heimatverein-erkner.de