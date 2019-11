Bastian Grothe

Schöneiche Die Berliner spielten bis jetzt eine gute Saison und schlugen kurz zuvor sogar den SV Prieros/Königs Wusterhausen. Von allen Seiten hörte man nur, dass dieses Spiel auf sehr hohem Niveau gespielt wurde.

Die Männer der TSGL Schöneiche II wussten also vor dem Derby, dass Rotation Prenzlauer Berg (RPB) in diese Saison ein ernstzunehmender Gegner ist. So spielten sie konzentriert und fuhren am Ende ein 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 25:23) ein.

Im Vorfeld mussten aber zunächst einige dramatische Ausfälle kompensiert werden. Neben den beiden etatmäßigen Außenangreifern Noah Lachmund und Florian Thiel fiel auch noch Tomek Groß aus, der momentan eine echte Wand auf der Mittelblockposition ist. Dennoch schwor Trainer René Jerratsch das Team darauf ein, dass auch solche Rückschläge mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung kompensiert werden können. Zum ersten Mal rückte Neuzugang Marcel Prill in die Startformation, welcher vor allem durch seine guten Aufschläge brillierte.

Das Spiel in der Halle an der Sredzkistraße war durchweg eine Partie auf Augenhöhe. Den Gästen gelang es, den ersten Satz sicher mit 25:21 zu gewinnen. Nach personeller Umstellung des Gastgebers im zweiten Satz entwickelte sich immer mehr ein packender Schlagabtausch beider Mannschaften. Das bessere Ende mit 25:22 hatte diesmal RPB für sich – und wurde vom Publikum lautstark unterstützt.

Emotionaler dritter Satz

Teilweise hitzig und auch emotional setzte sich das Spiel fort. Vor allem Maik Haberer konnte viel Kraft aus seinem Emotions- und Wuttank schöpfen und machte Punkt um Punkt. Der dritte Satz war dadurch auch relativ schnell beendet, obgleich es noch eine Gelbe Karte für Rico Stange wegen langen Bindens der Schuhe gab – Endstand 25:18 für die Schöneicher.

Der vierte Durchgang wurde dann sehr spannend (25:23). Der3:1-Sieg war perfekt, nur der Siegesjubel der vorigen Saison "Spitzenreiter, Spitzenreiter" lässt noch auf sich warten, die TSGL II ist derzeit Zweiter.