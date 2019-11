Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Viel Freude hatte der Wuthenower Rainer Willomitzer an seiner Nordmanntanne im Vorgarten. Ab heute soll diese Neuruppiner und deren Gäste erfreuen. Denn die Tanne wird gefällt und der diesjährige Weihnachtsbaum der Fontanestadt sein.

Groß, gerade und schön gleichmäßig ist der Baum im Vorgarten des 81-Järhigen gewachsen, der irgendwie ein Händchen für Bäume und Pflanzen hat. "Die Tanne habe ich kurz nach der Wende gekauft", sagt der Wuthenower. Im Neuruppiner Blumen- und Pflanzencenter an der Neustädter Straße konnte er das Bäumchen seinerzeit noch ins Auto heben. In seinem Garten entwickelte sich die Tanne prächtig und bot auch mehr als einmal einen Nistplatz für Tauben. "Sie haben oft oben drin gesessen und gegurrt", sagt der Wuthenower.

Schätzungsweise bis zu einem Dreiviertelmeter ist der Baum zuletzt pro Jahr gewachsen. Weil er damit aber auch mehr Angriffsfläche für den Wind bietet und wie andere Bäume umstürzen und möglicherweise auch in Richtung Haus fallen könnte, hat sich der Wuthenower schon im vergangenen Jahr auf einen Aufruf des Neuruppiner Stadtmarketings gemeldet und seinen Baum als Weihnachtsbaum angeboten. Marktmeister Andreas Dziamski habe dann Maß genommen. "Wir sollten eigentlich erst 2020 dran sein", erklärt Rainer Willomitzer. Aber die Ruppiner Kliniken, die ursprünglich für dieses Jahr einen stattlichen Baum in Aussicht gestellt hatten, seien kurzfristig vor vier Wochen abgesprungen. Laut Dziamski sei mit den Kliniken, die einen 16 Meter hohen Baum angeboten hatten, bereits alles vereinbart gewesen. "Wir hatten Fällung und Transport schon organisiert und alle Genehmigungen dafür. Das war für uns sehr ärgerlich", so Dziamski. Allerdings soll sich dann die Mehrheit der Klinikmitarbeiter dafür stark gemacht haben, dass der Baum auf dem Klinikgelände stehen bleibt.

Deswegen kreischt heute Morgen an der Wuthenower Dorfstraße die Kettensäge. Per Lkw wird die Tanne dann ins Stadtzentrum transportiert, wo der Baum ab 9 Uhr aufgestellt wird. Der Spender hofft nur, dass sich niemand in Neuruppin darüber beschwert, dass der Weihnachtsbaum etwas kleiner erscheint, da er vorfristig an der Reihe ist. "Zwölf Meter wird er aber schon haben", meint der 81-Jährige, der als diplomierter Landwirt viel in der Natur gearbeitet hat. Noch heute ist er jeden Tag in seinem Garten, in dem auch rund 50 Obstbäume stehen. "Das hält jung", sagt der Rentner. Und nicht nur das. Das Obst wird zu Saft verarbeitet oder eingelagert. "Bis April oder Mai können wir hier unsere eigenen Äpfel essen", sagt Rainer Willomitzer. Auch wenn die Tanne drei Jahrzehnte in seinem Vorgarten stand, vermissen wird er sie wohl nicht. "Ich habe da ja noch eine Koreatanne, die wächst nur nicht so schnell, und ein paar kleine Tannen. Die kann Neuruppin in 30 Jahren dann wieder haben", sagt er. Wie seine Tanne geschmückt auf dem Schulplatz wirkt, darauf ist er trotzdem gespannt.