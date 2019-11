Eine Hürde für Menschen mit Handicap: Dietrich Fangohr an der Einfahrt zum Netto-Markt in Hoppegarten. Das Pflaster am Bordstein wird schnell zum Problem mit Rollstuhl und Rollator. Ein Fall für die Behindertenbeauftragte. © Foto: Gerd Markert

Dirk Schaal

Hoppegarten (MOZ) Silvia Trumpold ist von der Hoppegartener Gemeindevertretung zur Behindertenbeauftragten gewählt worden.sprach mit ihr über ihre Vorstellungen und Ziele im Ehrenamt.

Frau Trumpold, was hat Sie bewegt, sich zur Wahl der Behindertenbeauftragten zu stellen?

Ich habe selbst eine Behinderung und habe Beratung gesucht. Leider wurde ich bei dieser Suche nicht fündig, was die von mir, und vermutlich auch von anderen Betroffenen erhoffte Qualität der Beratung betrifft.

Sie sprachen davon, selbst eine Behinderung zu haben. Man merkt Ihnen jedoch nichts an ...

Das muss auch zwangsläufig nicht sein. Ich habe eine chronische Erkrankung, kann gewisse Strecken noch gut zu Fuß zurücklegen, aber wenn es etwas weiter wird, dann brauche ich meinen Rollstuhl.

Sie sind jetzt Hoppegartener Behindertenbeauftragte, wie ist Ihr Kenntnisstand?

Derzeit bin ich ziemlich auf mich allein gestellt, baue mir gerade ein Netzwerk auf. Es gab bislang noch keine Übergabe des bisherigen Beauftragten an mich. Beim einzigen Termin, an dem es bei beiden geklappt hätte, hatte ich ein Treffen mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Behindertenbeauftragten. Mehr Termine wurden mir leider noch nicht benannt. So gibt es auch keinen Kenntnisstand, an den ich anknüpfen kann.

Was waren Ihre ersten Schritte in dem neuen Amt?

Nur ein paar Tage nach der Wahl schrieb mich ein Vater an. Er suchte für seinen geistig behinderten Sohn einen Kita-Platz. An die Gemeinde hatte er sich bereits gewandt, jedoch ohne Erfolg. Da habe ich nachgehakt und feststellen müssen, dass es zu wenig Plätze dafür gibt. In der Hönower Kita Gänseblümchen gibt es Plätze, aber die sind belegt.

Gibt es dafür schon eine Lösungsmöglichkeit?

Nein, noch nicht, aber ich werde an der Sache dranbleiben. Es wird sicher kein Einzelfall bleiben und wir sollten in Hoppegarten als weltoffene Gemeinde auf solche Fälle vorbereitet sein.

Sie werden als sehr resolute Frau beschrieben...

Ja, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich es auch durch.

Sie haben schon einen ganzen Bauausschuss zu einer Rollstuhlfahrt durch Hoppegarten eingeladen, weil dort mit den Belangen der Rollstuhlfahrer zu lasch umgegangen wurde.

Auf einer Sitzung wurde über den Bau von Gehwegen diskutiert. Dabei stand in erster Linie das Sparen im Vordergrund, ohne an die Menschen zu denken, die diese mit Rollstuhl oder auch Rollator nutzen müssen. Da wird jeder Huckel, jeder große Spalt zur Hürde. Das sollten sie mal selbst hautnah erleben. Die Einladung steht immer noch, wenn sie angenommen wird, dann besorge ich die Rollstühle.

Hat Ihre Aufforderung schon Erfolge gebracht?

In Neu-Birkenstein wurde ich vom Bauleiter eingeladen, um bei der Entscheidungsfindung für den Gehwegbelag mitzuwirken. Es wurden zwei Strecken ausprobiert und danach konnte ich ganz klar sagen, dass ein Belag für Rollstuhlfahrer und Kinderwagennutzer sehr gut geeignet ist.

Was sind ihre nächsten Aufgaben?

Als Erstes muss ich mir einen Überblick verschaffen, was wollen die Menschen mit Behinderung in Hoppegarten, welche Nöte und Wünsche haben sie. Da bin ich in jedem Fall auf die Mitarbeit der Menschen, der Angehörigen oder auch von Institutionen angewiesen. Ich kann daher nur alle auffordern, sich bei mir zu melden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Zum einen einfach mehr Akzeptanz für die ehrenamtliche Arbeit. Ich bin keine Alibi-Funktion, sondern will auch zusammen mit Gemeindeverwaltung und Gemeindevertretung etwas erreichen.

Was wäre Ihnen noch wichtig?

Bei vielen Beschlüssen sollten die Belange der Menschen mit Behinderung einfach stärker berücksichtigt und geltende Vorschriften besser beachtet werden. Ein interessantes Beispiel gab es am Bahnhof Hoppegarten, wo ein Taxischild direkt auf dem Streifen montiert war, der für Blinde das Ende des Gehweges anzeigt. Nach einem Hinweis wurde das Schild gleich versetzt, aber soweit müsste es doch erst gar nicht kommen, denke ich.

Man hört, es gab auch Neuenhagener Anfragen?

Ja, wenn ich helfen kann, mache ich es gern, auch wenn es nicht mein Revier ist. Seltsam ist, dass ich von einer Mitarbeiterin des Neuenhagener Rathauses weiterempfohlen wurde. Meine Nachfrage dort ergab, dass es erst einer Satzungsänderung bedarf, um das Amt des Behindertenbeauftragten ausschreiben zu können. Aber ich bemühe mich, auch den Neuenhagenern bis dahin helfen zu können.