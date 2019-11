Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Alle, die in der Gemeinde Neuhardenberg kommunalpolitische Arbeit leisten, waren am Montagabend ins Amtsgebäude eingeladen. Dort fand die gemeinsame Sitzung von Gemeindevertretung, Baus-, Sozial- und Finanzausschuss sowie der Ortsbeiräte von Wulkow und Quappendorf statt. Einziger Tagesordnungspunkt war die Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2020.

"Heute findet ja nur die erste Lesung statt, wollen wir nichts beschließen", nahm Vize-Bürgermeister Dieter Arndt (parteilos), der den terminlich verhinderten Bürgermeister Mario Eska (Linke) in der Leitung der Sitzung vertrat, gleich zu Beginn der Sitzung jegliche Hoffnung auf eine Entscheidung zum Zahlenwerk.

Fünf Gremien tagten zusammen

Darüber schienen die gut 30 Kommunalpolitiker der unterschiedlichen Gremien im Raum nicht erstaunt zu sein. Jeder hatte von Kämmerin Anett König vorab den neuen Haushaltsplan – das Zahlenwerk umfasst 108 Seiten – zugemailt bekommen. Ausgeteilt wurde in der Sitzung eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Eckdaten auf 31 Seiten. Dieses Papier stellte die Kämmerin in anderthalb Stunden ausführlich vor.

"Die Haushaltslage ist sehr angespannt", stellte Anett König klar. Der Haushalt 2020 weise im Ergebnis ein Minus von 2,362 Millionen Euro. Das gleiche man zu einer "Schwarzen Null" aus, betragen die Rücklagen doch Ende 2019 voraussichtlich 2,657 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt ergebe sich Ende 2020 ein Defizit von gut 118 000 Euro im Bestand an Zahlungsmitteln.. "Damit ist die Liquidität nicht gegeben", mahnte die Kämmerin an und empfahl bei günstiger Zinslage sich um Kredite zu bemühen, alternativ Investitionen zu verschieben. Der Stand der Schulden der Gemeinde liege 2020 – basierend auf Ergebnishaushalt 2018 – bei 700 225 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrage rund 265 Euro.

Eingerechnet sei im Planwerk für 2020 neben der Amtsumlage von 56 Prozent (3,4 Millionen Euro) auch Kreisumlage in Höhe von 40,1 Prozent (1,25 Millionen Euro). "Der Landkreis stellt aber eine Erhöhung in Aussicht, beschließt seinen Haushalt aber erst im Frühjahr", so die Kämmerin. Gleichbleiben werden die Steuer-Hebesätze, auch die regulären Ausgaben wie für Feste, Aufwandsentschädigungen (knapp 48 000 Euro) sowie die von 2019 verschobene Instandsetzung des Sockels der Trauerhalle (28 000 Euro) habe man in den Aufwendungen gelistet. 1000 Euro eingestellt sind zudem für den Bürgerhaushalt, wozu sich die Gemeindevertretung im Dezember noch positionieren muss.

Die Gemeinde Neuhardenberg will im kommenden Jahr aber auch investieren – insgesamt 1,95 Millionen Euro. Etliches soll mit Fördermitteln und Einzahlungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 512 300 Euro abgefangen werden. "Dennoch haben wir ein Problem", so die Kämmerin. Sie berichtete, dass am Neuhardenberger Hort-Kita-Haus II das Dach undicht sei. Kostenschätzung: rund 80 bis 120 000 Euro. Da Gefahr im Verzug sei, dies unbedingt repariert werden muss, rückte die Position nach vorn, so die Abgeordneten. Die Amtsverwaltung wurde beauftragt nicht nur Fördermittel für eine Hüllensanierung zu suchen, sondern sich bei der Sparkasse auch nach möglichen Krediten zu erkundigen, um Investitionen zu finanzieren. Abschließend befürworteten alle Abgeordnete den Antrag von Dieter Arndt, den Beschluss zum Haushaltsplan 2020 in die Dezember-Sitzung zu verschieben – damit bis dato in allen Gremien noch debattiert werden kann.