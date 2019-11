René Wernitz

Rathenow (MOZ) Seit dem 18. Jahrhundert verheizt die Menschheit fossile Brennstoffe, um Maschinen anzutreiben. Sei es zur Fortbewegung oder zur Stromgewinnung. Was auch im Havelland kaum zur Kenntnis genommen wird: Zumindest auf den Straßen ist in Teilen Asiens, der USA und Europas das Ende des Dampfmaschinenzeitalters bzw. der Verbrennungsmotoren längst eingeläutet.

Etwa in Norwegen geht es diesbezüglich sehr fix. Schon bis 2025 soll dort kein Neuwagen mehr mit fossilen Brennstoffen laufen. Bereits heute ist etwa die Hälfte aller neuzugelassenen Fahrzeuge mit Elektromotoren ausgestattet. Der Havelländer kann sich indes kaum vorstellen, wie das ausgerechnet im Land der Wälder und Fjorde funktioniert. Denn bei uns mangelt es an allem, was für Elektromobilität Voraussetzung ist.

Man stelle sich einen Pendler vor, der im Auto täglich etwa 50 bis 100 Kilometer zwischen Wohn- und Arbeitsort zurücklegen muss. Er lebt in einem Mietshaus. Weder auf dem Parkplatz daheim noch bei der Firma gibt es Ladesäulen. Die nächstgelegenen befinden sich im kommunalen Irgendwo. Da vergeht wohl selbst dem grünsten Kraftfahrer die Lust auf Elektromobilität. Wer indes auf dem heimischen Privatgrundstück eine Garage oder einen Carport hat und darin eine Ladestation installieren kann, ist klar im Vorteil. Diese Leute könnten mal eben tägliche Wegstrecken absolvieren, ohne Angst haben zu müssen, mit leeren Akkus stehen zu bleiben. Kaum zu Hause wieder angekommen, wird nachgeladen.

So müsste es überall sein, damit der Umstieg gelingen kann. Sprich mindestens jeder einzelne Parkplatz, für den etwa eine Kommune von Autofahrern Gebühren verlangt, müsste mit einer Ladestation ausgestattet sein. Das setzt entsprechende Initiativen seitens der Verwaltungen und der Politik voraus. Auch alle Parkplätze die Vermieter anbieten, müssten Strom liefern können. Kommunale Wohnungsbaugesellschaften sollten sich hierbei in der Vorreiterrolle sehen.

Mag sein, dass das Arbeit macht und viel Geld kostet. Da der eingeleitete Umstiegsprozess anscheinend unumkehrbar ist, täte man in allen Kommunen gut daran, sich der E-Zukunft offensiv zu stellen. Durchaus inspirierend kann hierbei das im Juni vorgestellte Elektromobilitätskonzept des Landkreises Havelland sein. Denn es offenbart zuallererst, dass sich überhaupt jemand konstruktiv Gedanken macht in der Region. Es ist jetzt online undauf https://www.havelland.de/umwelt-landwirtschaft/umwelt/klimaschutz/elektromobilitaet/elektromobilitaetskonzept-fuer-den-landkreis/ zu finden.