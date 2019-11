Th. Meserschmidt

Brandenburg (BRAWO) Der kostenfreie Vortrag "Wie man von der Katze auf den Hund kommt - oder wie Erreger unser Leben verändern können" am Dienstag, 26. November, um 18 Uhr in der THB (Zentrum für Informatik - Haus 8), Magdeburger Straße 50, soll deutlich machen, welches Denken beim Patienten und beim Arzt Voraussetzung ist, um den richtigen Weg von der Diagnose bis zur Heilung von Borreliose zu finden. Gastgeber ist die Borreliose-Selbsthilfegruppe Brandenburg a.d.H. (www.borreliose-shg-brandenburg.de), Referent ist Rolf Jansen-Rosseck aus Berlin, Arzt (DTM & H – Diploma Tropical Medicine and Hygiene).