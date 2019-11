Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Über eine Spende in Höhe von 1000 Euro freuen sich Kinder und Erzieherinnen der Gruppe "Schlaue Füchse" der Kita "Schlaubespatzen" in Müllrose. Die Einzelhändlerin Jaqueline Senkpiel, Inhaberin des Edeka-Marktes in Müllrose, übergab ihnen das Geld am Dienstag in Form eines symbolischen Schecks. Dank der Spende werden die 22 vier und fünf Jahre alten Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen eine Theaterfahrt unternehmen können.

Das Geld stammt aus dem Erlös von Pfandbons, welche die Kunden des Edeka-Marktes gespendet haben. Mit einem Plakat waren sie über die Aktion und den Spendenzweck informiert worden. Einzelhändlerin Jaqueline Senkpiel rundete das gespendete Pfandgeld auf 1000 Euro auf.

In den vergangenen Jahren waren so unter anderem der Müllroser Frauenchor "Cantabile", der Mixdorfer Verein "Schlaubetalfighters" und der Verein "Löwenkinder" unterstützt worden.