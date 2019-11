Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) "Mensch was hat Sie denn gemacht? Sie sieht so jung aus", ertönt ein ungläubiger Ausruf, als Sabine Schlesinger zum letzten Mal in ihrer Funktion als Leiterin die Werkstatt für behinderte Menschen in Schwedt betritt. Der Tag der offenen Tür vergangene Woche sollte gleichzeitig der Start in den Ruhestand sein. Seit 1988 leitete sie den Schwedter Zweig der Uckermärkischen Werkstätten. "Ich habe sie über die Wende gebracht und gegen andere Anbieter, die nicht aus der Uckermark kamen, durchgesetzt", blickt Schlesinger im Speisesaal der Werkstatt stolz zurück, wo ein Büfett für Partner und Firmen aufgebaut ist.

Als Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen wartete sie die Neuwahlen ab, um auch dort ihre Arbeit beenden zu können. Ihre Nachfolge in der Schwedter Werkstatt tritt Grit Franke an. Sie hat 26 Jahre im Sozialamt des Landkreises gearbeitet und ist seit 2015 in der Werkstatt als Sozialarbeiterin tätig gewesen. "Ich werde Frau Schlesingers Arbeit im Wesentlichen weiterführen", sagte Franke. Etwas Wehmut fühlt sie, da sie nun weniger Zeit für die in der Werkstatt beschäftigten Menschen haben wird, weil ihre neue Tätigkeit mehr Verwaltungsarbeit abverlangt.

Während Sabine Schlesinger noch Werkstattleiterin war, wird Franke künftig als Betriebsstättenleiterin tätig sein, da die Werkstattleitungen in Schwedt, Angermünde, Prenzlau und Pinnow gebündelt werden. Diese Stelle tritt Carsten Lüder an.

Die Uckermärkischen Werkstätten unterstützen insgesamt 510 Menschen bei der Teilnahme am Arbeitsleben in Polstereien, Wäschereien, Gärtnereien und Montage.

Auch für Sabine Schlesinger stehen große Veränderungen an: "Ich werde nach München ziehen, wo meine Tochter wohnt", kündigt sie an. Als die Menschen am Tisch ihr Bedauern über ihren geplanten Weggang ausdrücken, beschwichtigt sie: "Aber ich werde Schwedt nicht vergessen!"