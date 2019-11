MOZ

Erkner (MOZ) Lybische, syrische und irakische Spezialitäten gab es zu probieren, als sich am Montagabend 50 Menschen bei der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) in Erkner trafen. Die Veranstaltung war Auftakt der Themenwoche "typisch" innerhalb eines großen Projektes, das Begegnungen von Zuwanderern und Einheimischen zum Ziel hat.

Beim Essen entspann sich ein Austausch über Tischsitten in den verschiedenen Kulturen, wie die Veranstalter berichten. Es seien neue persönliche Kontakte entstanden – und schon weitere Treffen geplant worden.

Weiter geht es in der Themenwoche heute, 17 Uhr, mit einem Workshop mit dem Titel "Gelungene Integration". Ehemalige Flüchtlinge werden über ihren Weg der Integration berichten. Am 25. November, ebenfalls 17 Uhr, ist bei einer Podiumsdiskussion der Islam Thema. Es geht um die Frage, ob diese Religion für eine soziale und berufliche Integration hinderlich ist und ob sie mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Beide Veranstaltungen finden in der Gefas-Begegnungsstätte, Fichtenauer Weg 53, statt.