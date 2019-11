Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Es war wie fast immer. Allein Baudezernentin Anne Fellner wurde am Montagabend bei der Einwohnerversammlung Westend, der letzten 2019, – neben Bürgermeister Friedhelm Boginski – so richtig gefordert. Denn: Die bestimmenden Themen waren einmal mehr Straßenbau und Verkehr.

Schnell kam die Sprache natürlich auf die Gehewege. Und die Frage, wann in der Triftstraße der Bürgersteig erneuert wird. Beim Bürgerbudget habe man mit diesem Vorschlag bekanntlich keine Chance gehabt, so eine Anliegerin. Fellner erklärte erneut das Procedere der Geh-/Radwegsanierung, wofür jährlich 200 000 Euro zur Verfügung stehen. Über den Einsatz der Mittel entscheide ein Runder Tisch, in dem u. a. alle Fraktionen vertreten sind. Eine Prämisse bei der Vergabe sei Gerechtigkeit. Möglichst alle Ortsteile sollen von dem Fonds profitieren. Was, so Fellner, dazu führt, dass eben nicht immer ein kompletter Gehweg saniert werde. Derzeit wird an der Heegermühler Straße ein Abschnitt erneuert. Ein Teil der Triftstraße sei ebenfalls noch für 2019 geplant. Der Zeitpunkt der Realisierung hänge allerdings vom Wetter ab, so die Dezernentin.

Allgemeinen Unmut gab es zur Ampelregelung, insbesondere im Bereich des Westend-Centers. Von morgendlichem Stau war die Rede. Und davon, dass die Anpassung der Ampel-Phasen versprochen war. Da mussten aber auch Fellner und Boginski passen. Die Zuständigkeit dafür liege beim Landesbetrieb Straßenwesen. Und trotz ständigen Nachhakens, die Gespräche und Verhandlungen mit dem Landesbetrieb würden sich stets "zäh" gestalten, so der Rathauschef.

In die Kategorie "Nichts passiert" fällt aus Sicht der Westender ebenso das Projekt Wohnbebauung Delmenhorster Straße (hinter dem Westend-Center). Nach den Gründen befragt, erklärte die Dezernentin, dass der Ball im Feld des Investors liege. Der Bebauungsplan sei fertig, aber noch nicht rechtskräftig, da der Durchführungsvertrag fehle bzw. der Investor diesen nicht unterschrieben habe. "Wir bedauern das selbst sehr."

Und dann ging es noch ums Grün. Ein Bewohner der Triftstraße monierte, dass die Birken im hinteren Abschnitt in die Kanalisation hineinwurzeln. Mit schwerwiegenden Folgen für die Straße und die Häuser. Ein Vor-Ort-Termin wurde zugesichert.