Eisenhüttenstadt Die Eisenhüttenstädter Stadtverwaltung hat jetzt die Informationen zum Thema Sicherheit auf Spielplätzen nachgeliefert. Am Wochenende hatte die MOZ im Rahmen der Serie "Sicher ist sicher!" umfassend darüber informiert, wie oft die Kinderspielplätze in Eisenhüttenstadt und den Ämtern Brieskow-Finkenheerd, Neuzelle und Schlaubetal kontrolliert werden, wie viel Geld für Reparaturen zur Verfügung steht und welchen Umfang die Investitionen in diesem Jahr hatten.

70 000 Euro für Unterhalt

Wie die Stadtverwaltung nun mitteilte, gibt es in Eisenhüttenstadt insgesamt 16 kommunale Spielplätze. Einmal im Monat erfolgt eine protokollierte visuelle Inspektion und Sichtkontrolle auf eventuelle Beschädigungen durch die Stadtwirtschaft GmbH. Zusätzlich findet einmal im Jahr eine Hauptinspektion durch einen Sachverständigen (TÜV) statt. In diesem Jahr standen insgesamt 70 000 Euro für den Unterhalt der Spielplätze zur Verfügung – in dieser Summe enthalten sind neben dem Geld für Reparaturen auch die Mittel für das Aufräumen und die Reinigung. Gesperrt oder für eine Reparatur abgebaut sind derzeit keine Spielgeräte.

In diesem Jahr wurden eine neue Spielgerätekombination sowie zwei kleinere Geräte für den Schulhof der Erich-Weinert-­Grundschule angeschafft, so die Stadtverwaltung abschließend. Diese werden im November oder Dezember aufgestellt.