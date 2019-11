Kathrin Putzbach-Timm

Schwedt Es war die zehnte Auflage des Schwedter Frühstückstreffens für Frauen, welches im Vereinshaus "Kosmonaut" ausgerichtet wurde. Vereinsvorsitzende Sylvia Menter freut sich, dass dieses Veranstaltungsformat aus Frühstück, Referat und Livemusik, welches sie aus Nordrhein-Westfalen in ihre neue Heimatstadt mitgebracht hatte, auch in dieser Region Anklang und inzwischen auch ein Stammpublikum gefunden hat. So waren auch am Samstagmorgen 120 Frauen der Einladung gefolgt, die diesmal unter der Überschrift stand: "Großzügigkeit muss gekonnt sein – Stolpersteine beim Geben und Nehmen". Anlässlich des Jubiläums wurden sie von Ramona Hinz und Konstanze Wiegand-Leipnitz mit einem Gläschen Sekt empfangen.

Von gelebter Großzügigkeit in Form von Engagement zeugte auch das Frühstückstreffen selbst, das ausschließlich auf ehrenamtlichen weiblichen, aber auch männlichen Schultern ruht. Das Küchenteam um Brigitte Hinz hatte erneut ein reichhaltiges Buffet bestückt, das keine Wünsche offenließ. Die Dekoration von Tischen und Bühne war das Ergebnis kreativer Hände. Dagmar Budnick hatte im Rahmen der musikalischen Begleitung den Song "Mein Ziel" von Andi Weiß eigens für diesen Vormittag bearbeitet. Adelheid Mietrasch vom Netzwerk "Gesunde Kinder" hatte sich auf einen Erfahrungsbericht vorbereitet und Marina Heidschmidt und Grit Fetting-Haas auf ein Anspiel, welche auf das Thema einstimmten. Zu diesem referierte Esther Schanz aus Prenzlau. Die Theologin und Lehrerin erläuterte die Vorzüge einer großzügigen Lebensweise, die mehr ist als der Euro für den Obdachlosen oder ein "Stimmt so!" an der Ladenkasse. Die zweckbefreite und zwang-lose Freigebigkeit materieller oder immaterieller Werte ist laut des Kolumnisten Harald Martenstein "heute im Alltag ähnlich gefährdet wie die Regenwälder", denn tückische Hürden wie Stolz, Angst, Scham, Trägheit und Undankbarkeit bedrohen diese Tugend sowohl seitens des Gebers aber auch des Beschenkten. Die visualisierte Esther Schanz humorvoll in einem Schaubild und gab Tipps zu deren Überwindung. In der Gesprächspause wurde angeregt an den Tischen diskutiert.

Einziger männlicher Ehrengast war Karsten Stornowski, stellvertretend für die aufgrund des CDU-Landesparteitages kurzfristig verhinderte Karina Dörk. Die Grußworte der Landrätin in der Tasche, zeigte er sich in lebendigen und charmanten Worten ehrlich begeistert von der großen Schar selbstbewusster Frauen, die sich ihren Raum nehmen für Austausch und Auszeit. "Dafür ist das Format des Frauenfrühstücks hervorragend geeignet." so der Beigeordnete des Landkreises.

Gründerin Sylvia Menter indes wünscht sich für die nächste Veranstaltung im Herbst 2020 weiterhin tatkräftige Unterstützung vieler Mitstreiterinnen. Ihr Traum ist die Erweiterung des Frühstückstreffens für Frauen und Männer.