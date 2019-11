Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Freitag, 11 Uhr, an der Naumannstraße 3c in Kupferhammer: Probe des Brandenburgischen Konzertorchesters. Urs-Michael Theus hat den Beginn extra etwas nach hinten verschoben. Es ist wieder mal Schienenersatzverkehr. Und viele Musiker kommen aus Berlin. Aber jetzt geht es los. Die Noten liegen bereit. Der neue Dirigent begrüßt seine Kollegen. Erster Titel: "An der schönen blauen Donau". Am Wochenende spielt der Eberswalder Klangkörper in Rüdersdorf bei einem Opernball mit Dagmar Frederic. Theus fragt deshalb in die Runde: "Wird da (beim ersten Walzer – d. Red.) schon getanzt?" Ja, heißt es. Der Strauß-Klassiker ist nämlich die Eröffnung. Theus hebt den Taktstock ...

Seit Mitte September steht der 60-jährige Urs-Michael Theus in Eberswalde am Pult. Er folgte auf Holger Schella, der den Klangkörper immerhin 25 Jahre leitete und durch schwierige Zeiten dirigierte. Gleichwohl: Es sei "viel zu tun" in Eberswalde, sagt Urs-Michael Theus nach den ersten Wochen und den ersten Konzerten in der Region.

Eine große Herausforderung liege natürlich im Charakter des Klangkörpers. Das Brandenburgische Konzertorchester sei ein "Reiseorchester", ein Klangkörper eben ohne eigene Spielstätte. Das Tätigkeitsprofil des Dirigenten in Eberswalde habe ihn aber angesprochen, begründet er seinen Wechsel von Lüneburg in den Barnim. Und: Er sei sich seiner Brandenburger Wurzeln bewusst geworden. Er sei in Frankfurt (Oder) geboren und aufgewachsen in Thüringen. In den vergangenen Jahren habe er schon wieder verstärkt in der Mark gewirkt. Als Dirigent des Preußischen Kammerorchesters in Prenzlau.

Proben für Opernsommer laufen

Ein wichtiger Baustein des Eberswalder Klangkörpers sei natürlich der Choriner Opernsommer. 2020 sei Donizettis "Don Pasquale" zu erleben. Die Proben dafür hätten bereits begonnen, so Theus. Zunächst aber liege der Fokus auf der Adventszeit. In Kürze startet die Serie der Weihnachtskonzerte. Darunter am 8. Dezember um 16 Uhr in Eberswalde (Haus Schwärzetal), das erste für Theus in der Barnimer Kreisstadt.

Eberswalde ist ein gutes Stichwort. Theus will, so verrät er im Gespräch, den Klangkörper stärker im Bewusstsein der Eberswalder verankern. Denkbar sei ein neues Format, das eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Erst recht, da der Klangkörper im kommenden Jahr seinen 75. Geburtstag feiert.

Theus stammt aus einer musisch sehr interessierten Familie. Man pflegte Hausmusik. Er selbst habe "mit sanftem Druck der Eltern" mit fünf Jahren angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Die Freude am Spiel und an der Musik, die, so räumt der 60-Jährige ein, kam später. Als sich erste Erfolge einstellten. Seine erste Anstellung, nach dem Musik-Studium im Fach Orchesterdirigieren/Korrepetition an der Hochschule "Carl-Maria-von-Weber" in Dresden, fand er am Opernhaus Erfurt. Weitere Stationen waren Gotha, laut Theus unter musikalischen Gesichtspunkten mal eine "Metropole", sowie Magdeburg. 15 Jahre lang, bis 2013, war er Chefdirigent und Musikdirektor der Lüneburger Sinfoniker.

Musikalisch fühle er sich in jeder Stilrichtung zuhause, in der Barockmusik genauso wie in der frühen Moderne, in der Oper wie im Musical. Handwerklich mit am schwierigsten sei die Operette. "Zumindest genauso wie eine Wagner-Oper." Sein Credo fasst der Taktgeber, der seinen Zweitwohnsitz in Golzow gefunden hat, in einem Satz zusammen: "Musik ist mein lebendiger Dialog zwischen Orchester und Publikum."

Start Kartenvorverkauf für 2020: 25. November, Tel. 03334 25650 oder unter www.klassikauseberswalde.de