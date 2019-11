Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Wir sorgen für Licht und Wärme", sagte Torsten Röglin, Geschäftsführer der Stadtwerke, bei der Pressekonferenz zur Oderweihnacht. Insofern sei das Unternehmen ohnehin Weihnachtsmarkt-Partner. Als er seinen Posten im April antrat, hatte er sich vorgenommen, ganz schnell WLAN an öffentlichen Plätzen zu installieren – schwieriger als gedacht. In diesen Tagen wird nun aber ein WLAN-Router am Balkon der Stadt- und Regionalbibliothek angebracht, sodass es pünktlich zur Eröffnung der Oderweihnacht am Montag um 17 Uhr freies Internet gibt.

Der Weihnachtsmarkt geht in diesem Jahr bis 29. Dezember. Am 24. und 25. Dezember bleibt er geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist er dann ab mittags wieder geöffnet.

Der Weihnachtsbaum steht bereits, auf der Bischofstraße etwas abgerückt vom Rathaus, wegen dessen Sanierung. Wie Robert Reuter von der Messe- und Veranstaltungs GmbH betonte, könne man ihn von beiden Eingangstoren sowie vom Zugang zur St. Marienkirche gut sehen. In dieser findet am zweiten und dritten Adventswochenende wieder der Adventsmarkt statt, mit 67 Händlern. "Neben den Stammhändlern haben wir auch eine über 70-jährige Schmuckhändlerin aus Mecklenburg-Vorpommern und Keramik aus Brieskow-Finkenheerd", kündigte Luca Thieme an. Das Motto lautet "geübt und bewährt" – der Markt findet zum 21. Mal statt.

Am 8. Dezember findet ein Tag der offenen Tür im rbb-Studio im Oderturm statt. Zwischen 13 und 15 Uhr wird es dort poppigen Schlager mit Tanja Lasch, Nicole Freytag und Steffen Jürgens geben. Die drei treten ab 16 Uhr auch rund um den Weihnachtsbaum am Marktplatz auf.

In Słubice auf der ul. Jednosci Robotniczej kann man vom 13. bis 15. Dezember keine Rentiere, sondern in diesem Jahr Bauernhof-Tiere erleben. Am 13. ist um 13 Uhr die Eröffnung für Kitakinder beider Städten. Am 14. Dezember werden dort deutsch-polnische Märchen vorgelesen und um 16 Uhr gibt es ein traditionelles festliches Abendessen.

Miträtseln gewünscht

Die Straßenbeleuchtung der Wowi in der Magistrale wird in diesem Jahr entlang der Geschäfte erweitert. Die nördliche Karl-Marx-Straße verwandelt sich in eine Märchenkulisse, mit Hexenhaus, Märchenfiguren und Raben sowie einem deutsch-polnischen Märchenbuch aus Holz. An den Schaufenstern hängen Gebrüder-Grimm-Zitate auf Deutsch und Polnisch und jeder kann in den Geschäften miträtseln.