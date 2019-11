Zugang per Code verschlüsselt: Kita-Leiterin Bianka Wiedemann an einem elektronischen Türsystem in der Kita "Spatzenhaus". © Foto: Dietmar Puttins

Schutzbefohlen: Auch im Freien, so wie hier im Sommer in der "Waldkita" in Ziltendorf, tragen die Erzieher die Verantwortung für das leibliche Wohl ihrer Schützlinge. Bei etwaigen Unfällen sind die Kinder und Erzieher über die Unfallkassen versichert. © Foto: Dietmar Puttins

Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd Wenn sich Urlaubs-, Krankheitstage und Schulungen zeitlich überschneiden,müssen Erzieherinnen in Kindertagesstätten trotzdem alle Aufgaben abdecken. "Die Eltern geben jeden Tag ihr Liebstes in unsere Hände und möchten nachmittags ihre Lieblinge unbeschadet wieder in Empfang nehmen", sagt Katrin Melchert, Leiterin der Kita "Brieskower Knirpse" in Brieskow-Finkenheerd. "Das", betont sie, "ist die Herausforderung, der wir uns stellen und das Allerwichtigste, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten."

"Die Kinder sollen sich wohl fühlen und die Eltern wissen, dass ihr Nachwuchs bei uns gut aufgehoben ist", sagt Uta Schwiegk. Für sie, die die Kita "Ziltendorfer Mühlenknirpse" und den Hort in der Grundschule Ziltendorfer Niederung leitet, ist unabdingbar, dass immer genug Personal da ist, "damit wir als Erzieher unseren Auftrag der Fürsorge, Behütung und Bildung und unsere Aufsichtspflicht altersangepasst erfüllen können." Wichtig sei zudem, ergänzt Daniela Berfelde, Leiterin der Kita "Spatzennest"in Wiesenau, dass die Mitarbeiter gesund sind. "Das schließt mit ein, dass die Kolleginnen nicht überarbeitet sind" und auch das sorge für Sicherheit.

Bundesweit betreuen etwa 363.000 Erzieher rund 2,9 Millionen Kinder in zirka 48.000 Kitas. Zuständig für deren Sicherheit sind die Unfallkassen und die gewerblichen Berufsgenossenschaften unter dem Dach der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Bei uns im Landkreis ist die Unfallkasse Brandenburg in Frankfurt (Oder) als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zuständig. Sie leistet Entschädigungen bei Arbeitsunfällen (auch Wegeunfälle) sowie Berufskrankheiten und achtet auf die Gesundheitsvorsorge. Barbara Melcher, Abteilungsleiterin Prävention, stellt klar: "Wir sind der Träger der landesbezogenen Mitgliedsunternehmen, unter anderem der Kommunen, und nach Paragraph 2 des Sozialgesetzbuches VII auch zuständig für alle Kita-Kinder, ausgenommen in Betriebs-Kitas." Dort sind Berufsgenossenschaften verantwortlich. Die Versicherungsträger achten auf den Erhalt von Erwerbsfähigkeit und folgen dabei dem Prinzip "Prävention vor Rehabilitation, Rehabilitation vor Rente." Die Unfallkassen sorgen auch für die bauliche Sicherheit in den Kitas und auf deren Freigeländen. Sie "sind berechtigt, Unfallverhütungsvorschriften mit einem rechtlichen bindenden Charakter zu erlassen", erläutert Barbara Melcher.

Städte und Gemeinden als Kita-Träger müssen diese umsetzen. Im Alltag machen das die Kita-Teams. Die Unfallkasse Brandenburg kommt nicht so schnell vorbei. "Alle zwei bis drei Jahre überprüfen unsere Mitarbeiter regional Kitas in Kommunen", sagt Barbara Melcher. Alle Einrichtungen könne man nicht kontrollieren. So sind die Erzieherinnen in ihrer Sorgfaltspflicht sehr gefordert.

Neues System hat sich bewährt

In Eisenhüttenstadt etwa verbesserten die Kita "Spatzenhaus" im Glogower Ring 8 und die Stadtverwaltung den Zutritt in die Einrichtung durch eine elektronische Zugangskontrolle, als die Stadt 2017/2018 die Kita modernisierte. "Es war zwar nichts vorgefallen, aber der Sicherheit wegen haben wir die elektronischen Zugangskontrolle angesprochen und vom Träger genehmigt bekommen", erzählt Kita-Leiterin Bianka Wiedemann.

Wer ab Oktober 2018 in die Kita hinein wollte, musste seither einen Zahlencode auf einem Gerät an beiden Eingängen eingeben. Bianka Wiedemann: "Es gab überhaupt keine Probleme." Die Zahlenkombination wechselt immer zu Beginn des neuen Schuljahres. Die Kita-Leiterin kann das System nur weiter empfehlen. Das Feedback der Eltern sei positiv. "Sie sind sehr froh darüber und fühlen sich mit ihren Kindern bei uns sicherer", weiß Bianka Wiedemann.