Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Eisenhüttenstadt hat noch keine, Beeskow hat keine, Frankfurt hat auch keine – aber Müllrose hat jetzt eine. Und ist damit digitaler Vorreiter in der Region. Seit Ende Oktober können Müllroser und Gäste der Stadt sich per App über alles, was das "Tor zum Schlaubetal" zu bieten hat, informieren. Per Smarthpone-App, um genau zu sein. Sie heißt schlicht und einfach: Müllrose. Und sie informiert kompakt und schnörkellos über alles, was man so wissen muss, wenn man einen Verein sucht in Müllrose. Oder eine Übernachtungsmöglichkeit. Oder ein Res­taurant. Oder eine interessante Veranstaltung. Oder, oder, oder…

Die App, die kostenlos geladen werden kann, ist ein Produkt der Schlaubetal-Druck Kühl OHG in Müllrose. "Die Idee dafür hatte ein Freund von mir", erzählt Thomas Kühl, Geschäftsführer des Unternehmens. "Im Urlaub haben wir oft gesehen und schätzen gelernt, dass andere Städte und Regionen solche Apps längst anbieten. Eisenach zum Beispiel. Oder auch die Insel Rügen."

Gerade für Touristen und Urlauber seien solche Apps sehr hilfreich, hat Thomas Kühl selbst erfahren. "Und wir haben uns gesagt: Was andere Städte können, das können wir auch!" Ein Mitarbeiter und er hätten die App entwickelt und programmiert. "Wir haben fast zwei Monate daran gearbeitet – das hat doch länger gedauert, als wir gedacht haben", gibt er zu. Er sehe die neue App als "Ergänzung zu den bereits hier vorhandenen Medien".

Die Müllrose-App informiert ganz aktuell natürlich über den "Müllroser Weihnachtszauber" nächste Woche. Es gibt einen Veranstaltungskalender, der laufend aktualisiert wird. Es gibt Informationen über die Vereine in der Stadt, über Sehenswürdigkeiten, über Hotels und Pensionen.

Laufende Aktualisierung

Auch lokale Informationen sind in die App integriert. So sind das Amtsblatt und die aktuelle Ausgabe des "Schlaubetal-Kurier" digital abrufbar. "Wir sind immer offen für Erweiterungs- und Verbesserungsvorschläge", betont Thomas Kühl. Auf einen Hinweis hin werde etwa das Angebot des Hauses des Gastes in Kürze noch umfassender dargestellt. Und künftig wolle man mit der App auch darüber informieren, wo sich Kinderspielplätze befinden.